తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్
ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ సోమవారం సాయంత్రం తిరుమల ఆలయంలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆయనకు టీటీడీ అధికారులు, అర్చకులు ఆలయ సంప్రదాయం ప్రకారం ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఆయన స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అర్చకులు ఆయనకు తీర్థ ప్రసాదాలు, శేష వస్త్రాన్ని అందజేశారు.
Yogi Adityanath
ఈ సందర్భంగా యోగి మాట్లాడుతూ, శ్రీ మహావిష్ణువుకు నిలయమైన ఈ పవిత్ర క్షేత్రంలో స్వామివారిని దర్శించుకోవడం తన అదృష్టమని పేర్కొన్నారు. ఆలయ ఏర్పాట్లు, పరిశుభ్రత, ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని ఆయన ప్రశంసించారు.
అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, దేశం మొత్తంపై శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు ఉండాలని ప్రార్థించారు. వందల ఏళ్ల క్రితమే జగద్గురు రామానుజాచార్యులు ఉత్తర, దక్షిణ భారతదేశాలను అనుసంధానించే దిశగా కృషి చేశారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
రామానుజాచార్యుల సంప్రదాయంతో ముడిపడి ఉన్న పునర్వసు నక్షత్రం సందర్భంగా తిరుమల ఆలయంలో శ్రీరామచంద్రుని ఊరేగింపు జరుగుతోందని ఆయన తెలిపారు. శ్రీరాముడు, రామ దర్బార్, హనుమంతుడిని దర్శించుకునే భాగ్యం తనకు లభించిందని ఆదిత్యనాథ్ అన్నారు. ఈ దర్శన ఏర్పాట్లు చేసినందుకు ఆయన టీటీడీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
UP CM SRI YOGI ADITYANATH— Tirumala Tirupati Devasthanams (@TTDevasthanams) September 8, 2026
PRAISES TTD’S EXCELLENT SERVICES
Queue Management • Cleanliness • Spiritual Atmosphere#UPCM #yogiadityanath #ttd pic.twitter.com/2fsumK1jUx