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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (15:14 IST)

ఇండియాలో చేరనున్న వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి?

Jagan
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (15:14 IST)
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తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన, బీజేపీల మధ్య ఎన్డీయే కూటమి ఏర్పడిన తర్వాత, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు ప్రధానంగా రెండు వర్గాల మధ్య పోటీగా మారాయి. ప్రస్తుతం అధికారానికి దూరంగా ఉన్న వైసీపీ మాత్రమే మరో ప్రధాన రాజకీయ శక్తిగా మిగిలింది.

అయితే, జగన్‌కు ఎన్డీయేతో ఒక రహస్య అవగాహన ఉందనే ప్రచారం చాలా కాలంగా సాగుతోంది. పార్లమెంటులో ఎన్డీయే ప్రవేశపెట్టిన అనేక బిల్లులకు ఆయన పార్టీ మద్దతు తెలిపింది. ఈ పరిణామాలు ఇరు వర్గాల మధ్య అవగాహన ఉందనే ఊహాగానాలకు మరింత బలం చేకూర్చాయి.
 
తాజా పరిణామాల ప్రకారం, జగన్ ఇండియా కూటమిలో చేరాలని యోచిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. 2029 ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ఈ కూటమిలో చేరాలని ఆయన భావిస్తున్నట్లు కూడా ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.
 
అయితే, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అటువంటి నిర్ణయం ఆచరణ సాధ్యం కాదనిపిస్తోంది. జగన్ రాహుల్ గాంధీని బహిరంగంగానే విమర్శిస్తూ వచ్చారు. అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా ఆయనకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు.
 
జగన్, ఆయన సన్నిహితులపై కొనసాగుతున్న ఈడీ, సీబీఐ కేసులు మరొక ముఖ్యమైన అంశం. ఈ న్యాయపరమైన సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించడం ఆయనకు కీలకమని భావిస్తున్నారు.
 
ఇన్ని అంశాలు ఉన్నందున, ఈ దశలో ఇండియా కూటమిలోకి మారడం వాస్తవికమైనదిగా అనిపించడం లేదు. అధికారంలో ఉన్న ఎన్డీయే కూటమి నుండి వైదొలగాలంటే జగన్ పెద్ద రాజకీయ మార్పు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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