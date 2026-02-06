జగన్ బాహుబలి అయితే చంద్రబాబు భల్లాలదేవుడు.. వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్ ఆర్కే రోజా (video)
ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు మళ్లీ పూర్తి స్థాయిలో ఊపందుకున్నాయి. తెలుగుదేశం, వైసీపీ, జనసేన మధ్య మాటల యుద్ధం తారాస్థాయికి చేరింది. ప్రధాన చర్చ తిరుమల లడ్డూ చుట్టూనే తిరుగుతోంది.
ఇక అసలు విషయానికొస్తే, వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్ రోజా, తన పంథాను కొద్దిగా మార్చి, తన పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్కు సినిమాటిక్ ఎలివేషన్లు ప్రారంభించారు. ఒకవైపు చంద్రబాబు ప్రజలు తనను కేవలం ప్రేమతో, జగన్పై ద్వేషంతో ఎన్నుకున్నారని చెబుతున్నారు.
కానీ అదే సమయంలో, చంద్రబాబు జగన్ ప్రజా పర్యటనలను అడ్డుకోవడం ద్వారా ఆయన ప్రభావాన్ని అణచివేయడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే మనం బాహుబలి సినిమా కూడా చూశాం. భల్లాలదేవుడు ఎంత ప్రయత్నించినా, బాహుబలి ప్రభావాన్ని ఆపలేడు.
ఈ విషయంలో జగన్ అన్న బాహుబలి అయితే, బాబు భల్లాలదేవుడు. చంద్రబాబు ఈవీఎంల పుణ్యమా అని ముఖ్యమంత్రి అయ్యారని, ఉప ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేల విషయంలో కూడా ఇదే జరిగిందని రోజా ఆరోపించారు. ఆమె గతంలో విస్తృతంగా ప్రచారం చేసిన ఈవీఎంల కథనాన్ని మళ్లీ తెరపైకి తెచ్చారు.
ఎన్నికలు ముగిసి దాదాపు 20 నెలలు గడిచినా, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంకా ఈవీఎంల కథనానికే అతుక్కుపోయి, జగన్కు సినిమాటిక్ ఎలివేషన్లు ఇస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. సోషల్ మీడియాలోని కొంతమంది వైసీపీ మద్దతుదారులు కూడా ఇలాంటి భ్రమలతో కూడిన వ్యాఖ్యలు చేయడం మానేసి, వాస్తవ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవడానికి క్షేత్రస్థాయిలోకి వెళ్లాలని నాయకత్వానికి సలహా ఇస్తున్నారు.