వారానికి ఒకసారి ఏపీకి జగన్.. ఈ వారం దేనికోసం వస్తున్నారంటే?
ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ వారానికోసారి ఆంధ్రప్రదేశ్కు రావడం అలవాటుగా చేసుకున్నారు. ఆయన బుధవారం లేదా గురువారం ఆంధ్రప్రదేశ్కు వచ్చి, వారాంతానికి తిరిగి వెళ్ళిపోతారు. తాజాగా జగన్ మరో పర్యటన నిమిత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్కు తిరిగి వస్తున్నారు. కానీ ఈసారి ఇది మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకోనుంది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకారం, జగన్ బుధవారం గుంటూరుకు రానున్నారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును అత్యంత దారుణమైన భాషలో దూషించినందుకు జైలులో ఉన్న మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు కుటుంబాన్ని ఆయన పరామర్శించనున్నారు. టీడీపీ కార్యకర్తల దాడిలో ధ్వంసమైన అంబటి రాంబాబు ఇంటిని జగన్ పరిశీలించనున్నట్లు సమాచారం. ఆ తర్వాత, ఆయన అంబటి రాంబాబు కుటుంబ సభ్యులను కలిసి వారిని ఓదార్చనున్నారు.
అదేవిధంగా, శుక్రవారం వైఎస్ జగన్ ఇబ్రహీంపట్నంలోని మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్, ఆయన కుటుంబాన్ని పరామర్శించనున్నారు. గత వారం రోజుల్లో జగన్, జోగి రమేష్ మధ్య ఇది రెండో భేటీ, రమేష్ మళ్లీ అరెస్ట్ కావచ్చనే ఊహాగానాలు వస్తున్న సమయంలో ఈ భేటీ జరగడం గమనార్హం.