PV Sindhu: తిరుమల సుప్రభాత సేవలో పీవీ సింధు (video)
భారతీయ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి పి.వి. సింధు శనివారం తిరుమలను సందర్శించి, కొండపై కొలువైన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుని ప్రార్థనలు చేశారు. ఆమె శ్రీవారి సుప్రభాత సేవలో పాల్గొని స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందారు. దర్శనం అనంతరం ఆలయ అర్చకులు ఆమెకు వేదాశీర్వచనం అందించారు.
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తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) అధికారులు ఆమెకు గౌరవసూచకంగా శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను, శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి పవిత్ర చిత్రపటాన్ని అందజేశారు. సింధు పర్యటన సందర్భంగా ఆమెను చూసేందుకు భక్తులు ఆసక్తి చూపారు. పలువురు అభిమానులు సింధుతో ఫొటోలు దిగేందుకు ప్రయత్నించారు.
तिरुमाला, आंध्र प्रदेश: बैडमिंटन खिलाड़ी पी. वी. सिंधु ने अपने परिवार के साथ सुप्रभात सेवा में हिस्सा लिया और तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा की।— IANS Hindi (@IANSKhabar) August 1, 2026
(सोर्स: TTD CPRO) pic.twitter.com/Rud0YZNl7o