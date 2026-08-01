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  4. Case Filed Against YSRCP's Ambati Rambabu Over Objectionable Video
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 1 August 2026 (13:50 IST)

అంబటి రాంబాబుపై కేసు నమోదు చేసిన ఏపీసీఐడీ

Ambati Rambabu
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (13:50 IST)
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కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి, సమాచార శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ పెమ్మసానిని లక్ష్యంగా చేసుకుని అభ్యంతరకరమైన వీడియోను రూపొందించినందుకు, మాజీ వైఎస్సార్‌సీపీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్‌మెంట్ (ఏపీసీఐడీ) కేసు నమోదు చేసింది. 
 
పెమ్మసానిని చేతికి సంకెళ్లు వేసినట్లుగా చూపించే వీడియోను అంబటి సోషల్ మీడియాలో సృష్టించి పోస్ట్ చేశారని, ఇది ఆయనను అవమానించడానికి, ఆయన ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికి ఉద్దేశించినదని స్థానిక టీడీపీ నాయకులు ఫిర్యాదు చేశారు. 
 
కేంద్ర మంత్రి పరువుకు భంగం కలిగించేలా వ్యవహరించినందుకు అంబటిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఫిర్యాదుదారులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఫిర్యాదును శుక్రవారం గుంటూరు ఎస్పీ వాకుల్ జిందాల్‌కు, మంగళగిరిలోని సీఐడీ కార్యాలయంలో సీఐడీ అదనపు డీజీ ఎస్పీ రెడ్డి గంగాధర్‌కు సమర్పించారు. ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఈ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు చేపడతామని పోలీసులు తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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