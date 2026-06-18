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Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 18 June 2026 (18:29 IST)

ప్రయాణికుడిని చెప్పుతో కొట్టిన రైల్వే ఉద్యోగిని.. వీడియో వైరల్ సస్పెండ్

Passenger
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (18:23 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (18:29 IST)
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Passenger
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని చిత్తూరు రైల్వే స్టేషన్‌లో రైల్వే ఉద్యోగిని ఒక ప్రయాణికుడిని చెప్పుతో కొట్టినట్లుగా ఉన్న వీడియో ఇంటర్నెట్‌లో బయటకు రావడంతో, గుంతకల్లు రైల్వే డివిజన్‌లో పనిచేస్తున్న ఆ రైల్వే ఉద్యోగిని సస్పెండ్ చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. గుంతకల్లు రైల్వే డివిజన్‌లోని కమర్షియల్ విభాగంలో చీఫ్ టికెట్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌గా పనిచేస్తున్న కె. జ్యోతిని ఈ ఘటన తర్వాత సస్పెండ్ చేశారు.
 
టికెటింగ్ కార్యాలయాలు, ప్రయాణికుల రిజర్వేషన్ వ్యవస్థల నిర్వహణ బాధ్యత ఆమెపై ఉంటుంది. టికెట్ కౌంటర్ వద్ద ఒక ప్రయాణికుడితో జరిగిన వాగ్వాదం తీవ్రరూపం దాల్చడంతో ఈ ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన సదరు అధికారిణి ఆ ప్రయాణికుడిని తన చెప్పుతో కొట్టినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
 
అయితే, ఆ ప్రయాణికుడు తిరిగి దాడి చేయకుండా ఆ ఉద్యోగిని వీడియో తీశారు. రైల్వే స్టేషన్‌లో ఉన్న ఇతర ప్రయాణికులు కూడా ఈ దాడికి సంబంధించిన వీడియోలను చిత్రీకరించారు. అయితే ఈ దాడికి గల కారణం మాత్రం తెలియరాలేదు. 
 
సోషల్ మీడియాలో వీడియో బయటకు వచ్చి వైరల్ అయిన తర్వాతే ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించిన సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కమర్షియల్ మేనేజర్ జూన్ 14న ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. తదుపరి ఆదేశాలు వెలువడే వరకు జ్యోతిని విధుల్లోంచి, వేతనం పొందే అర్హత నుంచి సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు ఆ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.
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సెల్వి

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