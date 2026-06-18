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ప్రయాణికుడిని చెప్పుతో కొట్టిన రైల్వే ఉద్యోగిని.. వీడియో వైరల్ సస్పెండ్
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చిత్తూరు రైల్వే స్టేషన్లో రైల్వే ఉద్యోగిని ఒక ప్రయాణికుడిని చెప్పుతో కొట్టినట్లుగా ఉన్న వీడియో ఇంటర్నెట్లో బయటకు రావడంతో, గుంతకల్లు రైల్వే డివిజన్లో పనిచేస్తున్న ఆ రైల్వే ఉద్యోగిని సస్పెండ్ చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. గుంతకల్లు రైల్వే డివిజన్లోని కమర్షియల్ విభాగంలో చీఫ్ టికెట్ ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేస్తున్న కె. జ్యోతిని ఈ ఘటన తర్వాత సస్పెండ్ చేశారు.
Passenger
టికెటింగ్ కార్యాలయాలు, ప్రయాణికుల రిజర్వేషన్ వ్యవస్థల నిర్వహణ బాధ్యత ఆమెపై ఉంటుంది. టికెట్ కౌంటర్ వద్ద ఒక ప్రయాణికుడితో జరిగిన వాగ్వాదం తీవ్రరూపం దాల్చడంతో ఈ ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన సదరు అధికారిణి ఆ ప్రయాణికుడిని తన చెప్పుతో కొట్టినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
అయితే, ఆ ప్రయాణికుడు తిరిగి దాడి చేయకుండా ఆ ఉద్యోగిని వీడియో తీశారు. రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్న ఇతర ప్రయాణికులు కూడా ఈ దాడికి సంబంధించిన వీడియోలను చిత్రీకరించారు. అయితే ఈ దాడికి గల కారణం మాత్రం తెలియరాలేదు.
సోషల్ మీడియాలో వీడియో బయటకు వచ్చి వైరల్ అయిన తర్వాతే ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించిన సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కమర్షియల్ మేనేజర్ జూన్ 14న ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. తదుపరి ఆదేశాలు వెలువడే వరకు జ్యోతిని విధుల్లోంచి, వేతనం పొందే అర్హత నుంచి సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు ఆ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.
చిత్తూరు రైల్వే స్టేషన్లో ప్రయాణికుడిపై చెప్పుతో దాడి చేసిన రైల్వే కమర్షియల్ అధికారి..— Telugu Stride (@TeluguStride) June 17, 2026
ప్రయాణికుడిపై దురుసుగా ప్రవర్తించి, దాడికి పాల్పడిన అధికారి కె. జ్యోతిపై రైల్వే శాఖ తక్షణ వేటు..
గుంతకల్లు రైల్వే డివిజన్ ఆర్ఎస్-2/సీటీఓ హోదాలో పనిచేస్తున్న జ్యోతిని సస్పెండ్ చేస్తూ… pic.twitter.com/2AZ8ZL8dby
Samantha diet: నేను పెద్దగా తినలేను అందుకే బరువు తగ్గాను : సమంత ప్రభు
మా ఇంటి బంగారం సినిమా రేపు విడుదలకాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ కు ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని సమాధానాలు వెల్లడించింది. 'నేను తినలేకపోతున్నాను': బరువు తగ్గడంపై వస్తున్న ప్రశ్నల గురించి సమంత రూత్ ప్రభు; తన పెంపుడు పిల్లికి 'జెలాటో' అని పేరు పెట్టడం వెనుక ఉన్న కారణాన్ని వెల్లడించింది. అంతేకాకు, 'మయోసైటిస్' తో తాను పడుతున్న ఇబ్బందుల గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడింది.
విజయ్ విజయం.. అకస్మాత్తుగా రాలేదు : సమంత
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పదవి సినీ హీరో విజయ్కు అకస్మాత్తుగా రాలేదని హీరోయిన్ సమంత అన్నారు. ఆనె నటించిన తాజా చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. ఈ నెల 19వ తేదీన రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా చెన్నైలో జరిగిన కార్యక్రమంలో సమంత పాల్గొన మాట్లాడుతూ, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగిందన్నారు. 'నేను ఇప్పటివరకూ ఎవరిని కలిసినా అంత ఉత్సాహంగా, ఆసక్తిగా ఎదురుచూడలేదు. ఆయనను కలవడం కోసం చాలా ఆత్రుతగా ఎదురుచూశా. ఆయన చాలా స్పెషల్. అనుకున్నది చేస్తారని నాకు ముందే తెలుసు. సినిమా సెట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడూ తన లక్ష్యం గురించే ఆలోచించేవారు. దానిపైనే దృష్టిపెట్టారు. ఆయన విజయం అకస్మాత్తుగా వచ్చింది కదా. ఎన్నో ఏళ్ల కష్టమది' అని చెప్పారు.
Divija: ప్రభాకర్ కుమార్తె దివిజ హీరోయిన్గా వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా
దినేష్ కుమార్ హీరోగా, దివిజ ప్రభాకర్ (ఈటీవీ ప్రభాకర్ కుమార్తె) హీరోయిన్గా మురళీధర్ గౌడ్, సుధ టైటిల్ పాత్రలలో సతీష్ ఆవాల దర్శకత్వం లో కోమలి క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై కోమలి మహేందర్ తొట్టె, సోమేష్ సారిపల్లి నిర్మించిన చిత్రం "వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా" ఈ చిత్రం అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని జూలై లో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
నిజ జీవితపు ఘటనలకు చేతబడులు, క్షుద్ర పూజల కథే కళాంకి భైరవుడు
కళాంకి భైరవుడు ఓ విభిన్నమైన గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన మిస్టికల్ థ్రిల్లర్. చేతబడులు, క్షుద్ర పూజలు, నిజ జీవితంలో జరిగిన కొన్ని ఆశ్చర్యకర సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించనుంది. దర్శకుడు హరి హారన్.వి తన ప్రత్యేక కథన శైలితో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.గాయత్రీ ప్రొడక్షన్స్, రచ్చమల్ల బ్రదర్స్ బ్యానర్లపై కె.ఎన్. రావు, డా. రచ్చమల్ల శ్రీనివాస రావు నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి పి.ఆర్. సంగీతం అందించారు.
Peddi 56-second addition: రామ్ చరణ్ పెద్ది లో నిమిషాల 56 సెకన్ల కొత్త జోడింపు లాభించేనా?
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ సంచలనాత్మక బ్లాక్బస్టర్ 'పెద్ది' ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 400 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో థియేటర్లలో విజయవంతంగా నడుస్తోందని చిత్ర టీమ్ ప్రకటించింది.. దాదాపు రెండు వారాలుగా థియేటర్లను ఏలుతూ, అనేక రికార్డులను తిరగరాస్తున్న ఈ చిత్రం, రేపటి నుంచి జోడించనున్న కొత్త సన్నివేశాలతో తన మూడవ వారంలో మరింత బలమైన ప్రదర్శన కోసం సిద్ధమవుతోంది.