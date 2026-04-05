పల్నాడు చౌడేశ్వరి కేసు.. మాచర్ల సీఐ వెంకట రమణపై సస్పెన్షన్ వేటు
మాచర్ల పట్టణంలో జరిగిన పరువు హత్య కేసులో ప్రమేయం ఉందనే ఆరోపణలపై పల్నాడు జిల్లా సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ (సీఐ)ను సస్పెండ్ చేశారు. పల్నాడు చౌడేశ్వరి కేసులో మాచర్ల సీఐ వెంకట రమణపై సస్పెన్షన్ వేటు పడింది. ఆమె హత్య కేసు తల్లిదండ్రులతో పాటు సీఐ పాత్ర కూడా వుందని విచారణలో తేలడంతో అతనిపై సస్పెన్షన్ వేటు పడింది.
వెంకటరమణ ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న చౌడేశ్వరి అనే మహిళ తల్లిదండ్రుల నుంచి డబ్బులు తీసుకుని, ఆమెను బలవంతంగా వారికి అప్పగించాడని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. ఈ చర్యే ఆమె మరణానికి దోహదపడిందని అధికారులు ఆరోపిస్తున్నారు.
విచారణ అనంతరం, బాధితురాలి తల్లిదండ్రులతో పాటు వెంకటరమణ కూడా ఈ పరువు హత్యలో పాలుపంచుకున్నట్లు అధికారులు కనుగొన్నారు. ఈ ఆధారాల మేరకు, జిల్లా సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ కృష్ణారావు సీఐని సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ కేసుపై తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.