వాట్సాప్ ద్వారా మోసాలు.. వాట్సాప్ వెబ్ నుండి లాగ్ అవుట్ అయ్యేలా చూడాలి
వ్యాపార అధిపతులను లక్ష్యంగా చేసుకుని వాట్సాప్ ద్వారా మోసాలకు పాల్పడుతున్న సైబర్ నేరగాళ్ల కొత్త మోసపు పద్ధతిపై నగర పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్ శనివారం హెచ్చరించారు. నేరగాళ్లు అధికారిక ఈ-మెయిల్ చిరునామాలకు హానికరమైన ఫిషింగ్ లింకులను పంపి, మాల్వేర్తో కంప్యూటర్లలోకి చొరబడి పూర్తి రిమోట్ యాక్సెస్ పొందుతున్నారని ఆయన వివరించారు. లోపలికి ప్రవేశించాక, దాడి చేసేవారు ఉన్నతాధికారులుగా నటిస్తూ, యాక్టివ్గా ఉన్న వాట్సాప్ వెబ్ సెషన్లను ఉపయోగించుకుని అకౌంటెంట్లకు తప్పుదోవ పట్టించే సందేశాలు పంపుతున్నారు.
తాము అత్యవసర సమావేశంలో ఉన్నామని, ఫోన్ కాల్స్ తీసుకోలేమని చెబుతూ, సిబ్బందిని మోసగించి వెంటనే మోసపూరిత ఖాతాలకు కోట్ల రూపాయలు బదిలీ చేయిస్తున్నారని కమిషనర్ హెచ్చరించారు. ఈ సందేశాలు నిజమైన వాట్సాప్ ఖాతాల నుండే వచ్చినట్లు కనిపించడంతో, అకౌంటెంట్లు తరచుగా వాటిని నమ్మి చెల్లింపులు జరుపుతున్నారు. హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఇటీవల ఇటువంటి అనేక కేసులు నమోదైన నేపథ్యంలో, కంపెనీలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సజ్జనార్ సూచించారు. వాట్సాప్ ద్వారా వచ్చే ఆర్థికపరమైన అభ్యర్థనలు తమ పై అధికారుల నుండి వచ్చినట్లు కనిపించినప్పటికీ, వాటిని ఎవరూ గుడ్డిగా నమ్మకూడదని హెచ్చరించారు.
కంపెనీలు తమ కార్యాలయ కంప్యూటర్లలో అత్యాధునిక ఫైర్వాల్స్, యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్లను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని, అలాగే వినియోగదారులు ప్రతిసారీ వాడిన తర్వాత వాట్సాప్ వెబ్ నుండి లాగ్ అవుట్ అయ్యేలా చూసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ఒకవేళ మీరు సైబర్ మోసానికి గురైతే, ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే 1930 హెల్ప్లైన్ నంబర్కు కాల్ చేయండి లేదా సైబర్ క్రైమ్ వెబ్సైట్లో ఫిర్యాదు నమోదు చేయండని సజ్జనార్ విజ్ఞప్తి చేశారు.