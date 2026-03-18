అందమైన ఆంటీలతో సరదాగా గడపాలని వుందా.. ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండంటూ...
అందమైన ఆంటీలు, అమ్మాయిలతో సరదాగా గడపాలని వుందా, మీ రంగు, రూపంతో మాకు పనిలేదు... పైగా, మీరు ఒంటరిగా ఉన్నారా... అయితే, సరదాగా మాట్లాడుతూ ఎంజాయ్ చేయండి అంటూ ఒక అందమైన అమ్మాయి మాట్లాడుతున్న ఓ వీడియో ఒకటి యువతను ఆకర్షించే రీతిలో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంటాయి. ఈ అందమైన అమ్మాయి తియ్యని మాటలు నమ్మారో ఇక మీరు సెక్స్ టార్చర్కు గురికావాల్సిందే. హానీ ట్రాప్ పేరుతో నిలువు దోపిడీకి గురవుతారు. దీనిపై హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.
ఇదే విషయంపై హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ ఓ హెచ్చరిక వీడియో చేశారు. సైబర్ మోసాలపై ఎప్పటికప్పుడు ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేస్తున్నట్టు చెప్పారు. మరీ ముఖ్యంగా.. 'ఒంటరిగా ఉన్నారా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం.. ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. అందమైన అమ్మాయిలు, ఆంటీలతో సరదాగా మాట్లాడండి. మీ రంగు, రూపంతో మాకు పనిలేదు' అంటూ యువతను ఆకర్షించే రీతిలో సోషల్ మీడియాలో వస్తోన్న యాడ్స్పై ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేస్తున్నామని తెలిపారు. అయితే, దీని వెనుక ఉన్నది తీయని మాటలు కాదు.. నిలువునా దోపిడీ చేసే సైబర్ కేటుగాళ్ల ఉచ్చు అని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ట్విట్టర్ ఖాతాలో ఓ పోస్ట్ చేశారు.
'యువత ఒంటరితనాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని నేరగాళ్లు పన్నుతున్న హనీట్రాప్ ఇది. ఈ వీడియోల్లో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తున్న అమ్మాయిలు నిజం కాదు. అవన్నీ ఏఐ సాయంతో సృష్టించిన వీడియోలే. మాయమాటలకు బుట్టలో పడి వారు సూచించిన యాప్లను ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ముప్పు కొనితెచ్చుకున్నట్లే. ఆ లింక్ ద్వారా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోగానే, మీ ఫోన్లోని కాంటాక్ట్స్, గ్యాలరీ మొత్తం వారి అధీనంలోకి వెళ్లిపోతాయి. ఇక రాత్రిపూట సరదాగా మాట్లాడదామని వీడియో కాల్ చేశారో.. ఇక అంతే. అవతలి వైపు న్యూడ్ వీడియోలు ప్లే చేసి, స్క్రీన్పై ఉన్న మీ ముఖాన్ని రికార్డ్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత దాన్ని మార్ఫింగ్ చేసి, మీ కాంటాక్ట్ లిస్ట్లోని బంధుమిత్రులకు పంపుతామంటూ బ్లాక్మెయిలింగ్ చేస్తూ సెక్స్టార్షన్కు దిగుతారు. దీంతో పరువు పోతుందన్న భయంతో వారు అడిగినంత ఇచ్చుకుంటూ పోతే మీ బ్యాంకు ఖాతాలు ఖాళీ అవ్వడం ఖాయం.
యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ తదితర సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఇలాంటి మోసపూరిత ప్రకటనలు ఇస్తున్న వారిపై చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. ఆన్లైన్లో ఎవరూ మీకు ఊరికే స్నేహితులు అవ్వరు.. ఆ ఆకర్షణ వెనుక మీ డబ్బు, పరువును దెబ్బతీసే భారీ కుట్ర దాగి ఉందని తెలుసుకోండి. క్షణికావేశంలో గుర్తు తెలియని ఫేక్ డేటింగ్, వీడియో కాలింగ్ యాప్లను ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీ జీవితాలను నాశనం చేసుకోవద్దు. రాత్రి వేళల్లోనే ఈ తరహా యాడ్స్ దర్శనమిస్తున్నాయి. జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఒకవేళ ఇప్పటికే ఎవరైనా ఈ తరహా సైబర్ వలలో చిక్కుకుంటే.. పరువు పోతుందేమోనని భయపడొద్దు. తక్షణమే 1930 టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు కాల్ చేయండి. లేదా http://cybercrime.gov.in వెబ్సైట్లోనైనా ఫిర్యాదు చేయండి. బీ అలర్ట్ అని సజ్జనార్ సూచించారు.