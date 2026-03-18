ఎలక్ట్రిక్ కారు ఛార్జింగ్ పాయింట్ వద్ద మంటలు.. పేలిన సిలిండర్లు.. ఏడుగురు మృతి

మధ్యప్రదేశ్లోని ఇండోర్ నగరంలో ఎలక్ట్రిక్ కారు ఛార్జింగ్ పాయింట్ వద్ద పేలుడు సంభవించింది. బుధవారం తెల్లవారుజామున ఒక మూడు అంతస్థుల ఇంటి బయట ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ కారు ఛార్జింగ్ పాయింట్ వద్ద పేలుడు సంభవించి, ఆ తర్వాత మంటలు చెలరేగడంతో ఏడుగురు వ్యక్తులు మరణించారని అధికారులు తెలిపారు.
ఇంటి లోపల ఉన్న కొన్ని వంట గ్యాస్ సిలిండర్లు కూడా పేలిపోవడంతో, మంటల తీవ్రత మరింత పెరిగింది. బ్రజేశ్వరి అనెక్స్ కాలనీలో ఉన్న ఆ ఇంట్లో తెల్లవారుజామున 3:30 నుండి 4:30 గంటల మధ్య ఈ అగ్నిప్రమాదం సంభవించిందని అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఏసీపీ) కుందన్ మండలోయ్ తెలిపారు.
మూడంతస్థుల ఇంటి బయట ఒక కారు ఛార్జింగ్ చేయబడుతోందని పోలీస్ కమిషనర్ సంతోష్ కుమార్ సింగ్ తెలిపారు. ఛార్జింగ్ పాయింట్ వద్ద పేలుడు సంభవించింది. ఆ తర్వాత కారులో చెలరేగిన మంటలు ఇంటిని చుట్టుముట్టాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇంటి తలుపులకు ఎలక్ట్రానిక్ తాళాలు అమర్చి ఉండటంతో, పోలీసులు బలవంతంగా లోపలికి ప్రవేశించడం కష్టమైంది. మంటలు చెలరేగిన సమయంలో ఇంటి లోపల చిక్కుకున్న ముగ్గురిని రక్షించామని ఆయన తెలిపారు. అగ్నిప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఇంటి లోపల సుమారు పది మంది ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఈ ఘటనపై అగ్నిమాపక శాఖ అధికారి సుశీల్ కుమార్ దూబే మాట్లాడుతూ...ఈ అగ్నిప్రమాదం తెల్లవారుజామున సుమారు 4:02 నుండి 4:03 గంటల మధ్య సంభవించింది. మనోజ్ పుగాలియాకు చెందిన బ్రిజేశ్వరి అనెక్స్, ఇంటి నంబర్ 87 వద్ద ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
ఆయన కుటుంబ సభ్యులలో ఆయన భార్య సునీత పుగాలియా, పెద్ద కుమారుడు సోను, సోను భార్య సిమ్రాన్ ఉన్నారు. ఈ కుటుంబానికి మొత్తం ముగ్గురు కుమారులు ఉన్నారు. మంటలు చెలరేగినప్పుడు, కుటుంబ సభ్యులలో కొందరు కిటికీల గ్రిల్స్ను బద్దలు కొట్టి ఇంటి నుండి బయటపడగలిగారు.
అయితే, బయటి నుండి వచ్చి ఆ ఇంట్లో బస చేస్తున్న కొంతమంది బంధువులు, అతిథులు బయటపడలేక, లోపలే చిక్కుకుపోయారు. ఫలితంగా, ఆ భవనం నుండి ఏడు మృతదేహాలను వెలికితీశారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందం, అగ్నిమాపక సిబ్బంది, సీనియర్ పరిపాలనా అధికారులు సంయుక్తంగా సహాయక చర్యలు చేపట్టి, ఇంటి లోపల చిక్కుకున్న మృతదేహాలను వెలికితీసే పనిని పూర్తి చేశారు.
అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణానికి సంబంధించి, ఆ ప్రాంగణం లోపల ఛార్జింగ్ అవుతున్న వాహనాలే మంటలు చెలరేగడానికి కారణమై ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. అయితే, ఈ దశలో అగ్నిప్రమాదం కచ్చితంగా ఏ ప్రదేశం నుండి మొదలైందో నిర్ధారించడం కష్టమని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
అక్కడ పది నుంచి 11 ఎల్పీజీ సిలిండర్లు ఉండగా, వాటిలో కొన్ని పేలిపోయాయి. ఈ అగ్నిప్రమాదంలో మరణించిన ఏడుగురి మృతదేహాలను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు ప్రభుత్వ మహాత్మా గాంధీ మెమోరియల్ మెడికల్ కళాశాల డీన్ డాక్టర్ అరవింద్ ఘంగ్హోరియా తెలిపారు.