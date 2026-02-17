వాష్రూమ్లో రహస్య కెమెరా అమర్చి రికార్డు చేశారు.. కన్నడ నటి ఫిర్యాదు
వాష్రూమ్లో రహస్య కెమెరా అమర్చి ఆ దృశ్యాలతో తనను బ్లాక్ మెయిల్ చేశారంటూ కన్నడ నటి ఒకరు ఆరోపించారు. ఇదే అంశంపై ఆమె ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.... ఇటీవల బెంగళూరులోని కోరమంగళ ఇండోర్ స్టేడియంలో సెలబ్రిటీ విమెన్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ జరిగింది. మూడురోజులపాటు జరిగిన ఆ మ్యాచ్లకు నటి హాజరయ్యారు.
'ఆ టోర్నీలో భాగంగా రెండో రోజు స్టేడియంలోని రెస్ట్రూమ్ను ఉపయోగించాను. అక్కడ ఎవరో రహస్య కెమెరాలు పెట్టి, అశ్లీల వీడియోలు తీశారు. ఈ వీడియోలతో బ్లాక్ మెయిల్ చేయడంతో ఆ విషయం తెలిసింది. డబ్బు ఇవ్వకపోతే.. వాటిని సోషల్ మీడియాలో పెడతానంటూ బెదిరింపులు వచ్చాయి' అంటూ పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో ఆమె పేర్కొన్నారు.
పైగా, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన కొన్ని ఆధారాలను కూడా సమర్పించారు. వాటి ఆధారంగా పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు వెల్లడించారు.