Assembly Budget Session: ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసిన కేటీఆర్.. అవన్నీ కట్టుకథలేనన్న కాంగ్రెస్
ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కల్పిత కథలను, తప్పుదోవ పట్టించే ప్రచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నారంటూ తెలంగాణ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి ప్రతిపక్ష పార్టీలపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, ప్రతిపక్షాలు వింతగా కట్టుకథలను తెరపై ప్రదర్శిస్తున్నాయని, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పదే పదే నిరాధార ఆరోపణలు చేస్తున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు.
ప్రతిపక్షాలు అధికార స్థానాల్లో ఉన్నవారిని కూడా ప్రశ్నించే స్థాయికి దిగజారాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. వారి వాదనలే నిజమైతే, గత నాలుగు ఎన్నికల్లో వారు ఎందుకు ఓడిపోయారని పొంగులేటి నిలదీశారు. "మీరు చెప్పేది నిజమే అయితే, ప్రజలు మీకే ఓటు వేసి ఉండేవారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ప్రతిపక్షాలు నిరంకుశత్వానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించిన ఆయన, గతంలో రాజకీయ పార్టీల నుండి ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహించింది కూడా వారేనని పేర్కొన్నారు.
అంతకుముందు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీ రామారావు (కేటీఆర్) కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వాగ్దానాలపై, ముఖ్యంగా పంట బోనస్లు, రైతు మద్దతుపై ప్రశ్నించడంతో అసెంబ్లీలో వాడివేడి చర్చ చెలరేగింది. వివిధ పంటలకు వాగ్దానం చేసిన రూ.500 బోనస్ను ఒక్క పంటకైనా అమలు చేశారా అని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వం కేవలం నాణ్యమైన వరిపైనే దృష్టి పెట్టి ఈ విషయాన్ని తప్పించుకుంటోందని ఆయన ఆరోపించారు.
ఎరువుల సరఫరాను నిర్ధారించడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. అలాగే, పెండింగ్లో ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్లు, విద్యార్థులకు విదేశీ విద్యా నిధులపై కూడా ఆయన ప్రశ్నించారు. ఉపాధి వాగ్దానాలపై కూడా బీఆర్ఎస్ నాయకుడు ప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఇప్పటివరకు పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే ఉద్యోగాలు కల్పించారని ఆయన ఆరోపించారు. మహిళలకు వడ్డీ లేని రుణాలపై చేసిన వాదనలను కూడా ఆయన సవాలు చేశారు.
రూ.57,000 కోట్ల పంపిణీకి సంబంధించిన రుజువు చూపిస్తే తాను రాజీనామా చేస్తానని పేర్కొన్నారు. దీనిపై తీవ్రంగా స్పందిస్తూ, ప్రభుత్వం బకాయిపడిన రుణాలను చెల్లిస్తోందని, ఐదేళ్లలో రూ.1 లక్ష కోట్ల లక్ష్యంతో మహిళలకు ఇప్పటికే పెద్ద ఎత్తున వడ్డీ లేని రుణాలను అందించినట్లు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు.
సభను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు కేటీఆర్పై ఆరోపించగా, వివిధ పథకాల ద్వారా మహిళలకు రూ.57,000 కోట్ల రుణాలు అందించినట్లు మంత్రి సీతక్క తెలిపారు. సంక్షేమ పథకాల పంపిణీ, రైతు మద్దతు, ఆర్థిక క్లెయిమ్ల విషయంలో అధికార కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ మధ్య ఉన్న తీవ్ర విభేదాలను ఈ వాదోపవాదాలు వెలుగులోకి తెచ్చాయి.