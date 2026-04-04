ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపాలిటీ చైర్మన్గా బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్
ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపాలిటీ చైర్మన్గా బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్ టి. సుదర్శన్ రెడ్డి, వైస్ చైర్పర్సన్గా బీజేపీకి చెందిన ముత్యాల శ్యామల భాస్కర్ ఎన్నికయ్యారు. శనివారం నాడు ఇక్కడి కౌన్సిల్ కార్యాలయంలో అధికారులు నిర్వహించిన సమావేశంలో రెడ్డి,శ్యామల ఇద్దరూ ఎంపికయ్యారు. పోలీసుల భద్రత నడుమ జరిగిన ఈ సమావేశానికి బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలకు చెందిన కౌన్సిలర్లు హాజరయ్యారు.
ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపాలిటీ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ పదవులకు సంబంధించిన ఎన్నికల నిర్వహణను, ఫలితాల ప్రకటనను నిలిపివేస్తూ గతంలో జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను తెలంగాణ హైకోర్టు ఫిబ్రవరి 2026లో రద్దు చేసింది.
రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపాలిటీ, 19వ వార్డు నుంచి ఎన్నికైన బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్ ఆకుల యాదగిరిని అక్రమంగా నిర్బంధించారన్న ఆరోపణలపై దాఖలైన హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్పై కోర్టు విచారణ జరుపుతోంది.
మున్సిపల్ ఎన్నికలలో పోటీ చేయకుండా, ఓటు వేయకుండా నిరోధించేందుకే యాదగిరిని నిర్బంధించారన్న అనుమానాలతో, కోర్టు అంతకుముందు ఇబ్రహీంపట్నం పోలీస్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ను ఆయనను హాజరుపరచాలని ఆదేశించడంతో పాటు, ఎన్నికల ప్రక్రియను కొనసాగించకుండా రిటర్నింగ్ అధికారిని నిరోధించింది.
యాదగిరిని న్యాయస్థానం ముందు హాజరుపరిచారు. ఫిబ్రవరి 13న తనను ఒక పార్టీ శిబిరానికి తీసుకువెళ్లారని, చైర్మన్ పదవికి పోటీ చేయకుండా ఉండేందుకు తనపై అనవసరమైన ఒత్తిడి, ప్రభావం చూపారని ఆయన ఆరోపించారు.
ఇంతలో, మంచిర్యాల జిల్లాలోని క్యాథన్పల్లి మున్సిపాలిటీని బీఆర్ఎస్ కైవసం చేసుకుంది. ఆ పార్టీ కౌన్సిలర్ జి. సంధ్యారాణి చైర్పర్సన్గా, సీపీఐకి చెందిన ఎం. సరిత వైస్ చైర్పర్సన్గా ఎన్నికయ్యారు.