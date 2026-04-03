టీఆర్ఎస్ అనే పేరు పబ్లిక్ డొమైన్లో వుంది.. కవిత పార్టీ పేరు అదేనా?
తెలంగాణలో ఎన్నికలకు ఇంకా రెండేళ్లకు పైగా సమయం వుంది. అయితే తెలంగాణ రాజకీయాలు క్రమంగా వేడెక్కుతున్నాయి. ఈ పరిణామాల జాబితాలో తాజాగా చేరిన అంశం, రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న కేసీఆర్ కుమార్తె కవిత కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇంకా తన రాజకీయ పార్టీ కోసం గుర్తు, పేర్ల ఎంపికలో కవిత బిజీగా వున్నారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి (టీఆర్ఎస్) అనే పేరు ప్రస్తుతం పబ్లిక్ డొమైన్లో వుందని కవిత అన్నారు. ఇకపై ఎవరైనా ఈ పార్టీ పేరును వాడుకోవచ్చునని కవిత పేర్కొనడం కేసీఆర్, కేటీఆర్ అనుచరులకు ఏమాత్రం నచ్చట్లేదు. కేసీఆర్ పార్టీ పేరును బీఆర్ఎస్గా మార్చడం ద్వారా, పాత పేరు అయిన టీఆర్ఎస్ ఖాళీ అయ్యిందని.. ఇప్పుడు ఆ పేరును ఎవరికైనా అందుబాటులో వుందని ఆమె గుర్తు చేశారు.
తన సొంత రాజకీయ పార్టీకి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి (టీఆర్ఎస్) అనే పేరు పెట్టే ఆలోచనలో కవిత ఉన్నారని తెలుస్తోంది.
ఒకవేళ కవిత నిజంగానే టీఆర్ఎస్ పేరును తన పార్టీ కోసం వినియోగించుకుంటే, తెలంగాణ రాజకీయాల్లో అది అత్యంత కీలక పరిణామంగా మారుతుంది. ఏది ఏమైనా కవిత కేసీఆర్ వారసురాలే కాబట్టి, టీఆర్ఎస్ వారసత్వాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లే పూర్తి హక్కు ఆమెకు ఉంటుంది.
మరో సానుకూల అంశం ఏమిటంటే, అప్పటికే ప్రజల్లో బాగా స్థిరపడిన టీఆర్ఎస్ వంటి పేరును వాడుకునే వెసులుబాటు ఆమెకు లభిస్తుంది. దీనివల్ల తెలంగాణలో తన పార్టీని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే పని ఆమెకు మరింత సులభమవుతుంది.
తెలంగాణ ప్రజలకు టీఆర్ఎస్ అనేది ఇంటింటికీ తెలిసిన పేరు కాబట్టి, ఒకవేళ కవిత నిజంగానే తన పార్టీకి ఆ పేరు పెట్టాలని నిర్ణయించుకుంటే, అది ఆమె తీసుకునే అత్యంత తెలివైన వ్యూహాత్మక అడుగు అవుతుంది.