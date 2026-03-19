నా పోరాటం.. డాడీ.. మోడీ.. చిన్నమోడీపైనే వుంటుంది.. కవిత
తెలంగాణ జాగృతి అధినేత్రి కవిత తెలుగు ప్రజలకు తన ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. తన పోరాటం "డాడీ, మోదీ, చిన్న మోదీ"లకు వ్యతిరేకంగా ఉంటుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని "చిన్న మోదీ"గా సంబోధించడం కవితకు పరిపాటి.
ఉగాది పండుగ ముగియడంతో, శ్రీరామనవమి పర్వదినం నాడు కవిత తన పార్టీ 'తెలంగాణ ప్రజా జాగృతి'ని ప్రారంభించవచ్చని భావిస్తున్నారు. అయితే, ఒక శుభ ముహూర్తాన తన పార్టీని అధికారికంగా ప్రకటిస్తానని కవిత సూచనప్రాయంగా మాత్రమే చెప్పారు. పార్టీ లోగో విషయానికి వస్తే, ఆమె "ధర్మ గంట"ను ఎంచుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.
తీహార్ జైలు నుండి విడుదలైన తర్వాత తన గళాన్ని గట్టిగా వినిపిస్తున్న కవిత, తన తండ్రిని కూడా తన రాజకీయ ప్రత్యర్థుల జాబితాలో చేర్చడం ప్రారంభించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీతో తనకు ఉన్న విభేదాల కారణంగా రేవంత్ రెడ్డి తనను తక్కువగా అంచనా వేస్తున్నారని ఆమె అంటున్నారు.
అయితే, కవితే మొదట బీఆర్ఎస్పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించడం ప్రారంభించారని, క్రమంగా తన ప్రసంగాల్లో కేసీఆర్ను కూడా లక్ష్యంగా చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారని కవిత విమర్శకులు పేర్కొంటున్నారు.
ఎన్నో రోజుల నిరీక్షణ తర్వాత, కవిత తన రాజకీయ పార్టీని ప్రకటించడానికి మరికొన్ని రోజులే మిగిలి ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం తాను గాంధీజీ ప్రవచించిన 'సర్వోదయ' సూత్రాలను అధ్యయనం చేస్తున్నానని ఆమె తెలిపారు.
పార్టీ ఎజెండా, సిద్ధాంతాలను పార్టీ ప్రారంభించే రోజే ప్రకటిస్తామని కవిత చెప్పారు. ఆమె దూకుడు వైఖరిని, భవిష్యత్తులో ఏదో ఒక రోజు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అవుతానన్న ఆమె దృఢ విశ్వాసాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, కవిత తన రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఎంత దూరం వెళ్తారో చూడటానికి తెలంగాణ ప్రజలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.