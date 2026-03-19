శుక్రవారం, 20 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 19 మార్చి 2026 (23:21 IST)

అమెజాన్ ఫ్యాషన్ అండ్ బ్యూటీ, AIతో వసంతకాలపు స్టైల్

వసంతకాలం చేరువవుతున్న తరుణంలో, అమెజాన్ ఫ్యాషన్ అండ్ బ్యూటీ, స్టైల్‌ను ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయటాన్ని సునాయాసం చేసే AI-సశక్తమైన టూల్స్‌తో వసంత ఋతువు కోసం సిద్ధంగా ఉండే లుక్స్ కోసం కస్టమర్లు కావలసిన వస్తువులను కనుగొని షాపింగ్ చేసే పద్ధతిని మార్చివేస్తోంది. రఫూస్‌తో సంభాషణాపరమైన షాపింగ్ మొదలుకుని అమెజాన్ లెన్స్ ఎఐ ద్వారా విజువల్ డిస్కవరీ వరకు కస్టమర్లు ఇప్పుడు, సంపూర్ణమైన లుక్స్‌ను కలగలిపి, మ్యాచ్ చేసి, తయారు చేసుకోవచ్చు. తద్వారా, కేవలం ఒక ఫోటో లేదా ఒక సరళమైన ప్రశ్నతో, ప్రేరణను ఔట్‌ఫిట్ వాస్తవరూపంలోకి మార్చుకోవచ్చు. ద స్ప్రింగ్ సమ్మర్ 26 కలెక్షన్లో, దుస్తులు, పాదరక్షలు, గడియారాలు, లగేజ్, సౌందర్యసాధనాల వ్యాప్తంగా, 200లకు పైగా ప్రముఖ ఫ్యాషన్, బ్యూటీ బ్రాండ్ల నుండి 1 లక్షకు పైగా స్టైల్స్ లభిస్తాయి. సమ్మర్ ఆఫ్ లవ్, ఇండీ సమ్మర్, హెరిటేజ్ గేట్ వే, బీచ్ డ్రీమ్, ఎక్స్ప్లోరర్ క్లబ్, ఇంకా లాస్ట్ రిసార్ట్ వంటి ఎంపిక చేసిన ఎడిట్లు, అద్భుతమైన లుక్స్‌ను అందిస్తాయి. బ్రంచ్‌కు సంసిద్ధమైన ప్లేఫుల్ ఫ్లోరల్స్, సాయంకాలపు గేట్వేలకు స్టైలైజ్డ్ బాటమ్స్  మొదలుకుని అధునాతన ఫ్యాషన్ స్నీకర్లు, స్టేట్మెంట్ యాక్సెసరీల వరకు మొత్తం వేసవికాలం అంతా ఒక స్టేట్మెంట్ చేసేందుకు చక్కగా అనువైనది.
 
AI-ఆధారంతో కనుగొనేందుకు సహకరించి వసంతకాలపు షాపింగును మార్చివేస్తోంది
స్ప్రింగ్ స్టైల్స్‌ను సులభంగా వెదికి పట్టుకోగలిగేందుకు, అమెజాన్ ఫ్యాషన్ అండ్ బ్యూటీ AI-ఆధారిత డిస్కవరీ టూల్స్‌ను అందిస్తుంది. ఇవి కస్టమర్‌లకు కొన్ని సెకన్లలోనే మిక్స్, మ్యాచ్ చేసి, పూర్తి లుక్స్‌ను రూపొందించుకోవడంలో సహాయపడతాయి. అమెజాన్ వారి AI షాపింగ్ అసిస్టెంట్ రూఫస్‌తో, వినియోగదారులు ఔట్­ఫిట్స్ ఇన్ క్లౌడ్ వైట్, స్ప్రింగ్ బ్రంచ్ లుక్ అండర్ INR 3000, లేదా బెస్ట్ పేస్టెల్ కో-ఆర్డ్ సెట్స్ ఫర్ ఉమెన్ వంటి సులభమైన సంభాషణాత్మక ప్రశ్నల ద్వారా ఫ్యాషన్, బ్యూటీ విభాగాలలో ఎంపిక చేసిన వస్తుసామాగ్రులను, వ్యక్తిగత అభిరుచులకు అనుగుణంగా రూపొందించిన సిఫార్సులను పొందవచ్చు. ధరల పోకడలను పరిశీలించడం ద్వారా రూఫస్ మరింత తెలివిగా, వేగంగా, మరింత సమర్ధవంతంగా మారుతూనే ఉంది. 
 
ఇది 30 నుండి 90 రోజుల ధరల చరిత్ర ట్రాకర్‌ను అందిస్తుంది. దీని ద్వారా కస్టమర్‌లు ఉత్పత్తి వివరాల పేజీలోని ధరల చరిత్ర ఆప్షన్ పై కేవలం ఒక క్లిక్‌ చేసి ధర అత్యల్పంగా ఉందో లేదో చూసి, తెలివైన షాపింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. లేదా, హాజ్ దిస్ ఐటమ్ బీన్ ఆన్ సేల్ ఇన్ ద పాస్ట్ 30 డేస్ (గత 30 రోజులలో ఈ వస్తువు అమ్మకంలో ఉందా)? లేదా వాట్స్ ద ప్రైస్ హిస్టరీ(ధర చరిత్ర ఏమిటి)? అని అడగండి. ప్రస్తుత ధర, ఇటీవలి అత్యధిక ధర, ఇంకా ఇటీవలి అత్యల్ప ధరతో సహా, ఇతర వివరాలతో రూఫస్ స్పందిస్తుంది, తద్వారా మీరు ఉత్తమమైన డీల్‌ను పొందుతున్నారో లేదో అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.
 
ఇప్పుడూ మీరు రఫూస్‌ను, సెట్ ఎ ప్రైస్ అలర్ట్ ఫర్ వెన్ దిస్ ఫేస్ క్రీమ్ ఈజ్ INR 499, (ఈ ఫేస్ క్రీమ్ ధర రూ 499 అయినప్పుడు ఒక ప్రైస్ అలర్ట్ అమర్చు) బయ్ దిస్ డ్రెస్ వెన్ దే ఆర్ 30% ఆఫ్(ఈ దుస్తుల పై తగ్గింపు 30 శాతం ఉన్నప్పుడు ఈ డ్రెస్­ను కొను), లేదా “పర్చేజ్ దిస్ టి-షర్ట్ వెన్ ఇట్ ఈజ్ INR 600 ఆర్ లెస్ (ఈ టి-షర్ట్ ధర రూ 600 లేదా అంత కన్నా తక్కువ అయినప్పుడు కొనుగోలు చేయి). అని మీరు ఇప్పుడు రఫూస్­ను అడగవచ్చు. రూఫస్ క్రమం తప్పకుండా ధరలను తనిఖీ చేసి, వస్తువు మీరు కోరుకున్న ధరకు చేరుకున్నప్పుడు మీకు తెలియజేస్తుంది లేదా మీ డిఫాల్ట్ చెల్లింపు పద్ధతిని ఉపయోగించి మీ కొనుగోలును పూర్తి చేస్తుంది.
 
స్వర-ఆధారిత (వాయిస్-గైడెడ్) డిస్కవరీతో పాటు, వర్చువల్ ట్రై-ఆన్ వంటి ఫీచర్లు, కొనుగోలు చేసే ముందు తమకు ఇష్టమైన కలర్ కాస్మెటిక్స్‌ను ప్రయత్నించి చూసుకోవడానికి వినియోగదారులకు సహాయపడతాయి. బ్రాండ్‌కు ప్రత్యేకమైన సైజు చార్ట్‌లు, సరైన ఫిట్‌ను ఎంచుకోవడాన్ని సులభతరం చేస్తాయి. అదే సమయంలో ‘వేర్ ఇట్ విత్’ ఫీచర్, దుస్తులను అగ్రశ్రేణి బ్రాండ్‌లకు చెందిన కాంప్లిమెంటరీ ఫుట్‌వేర్, బ్యాగులు, వాచీలు మరియు బ్యూటీ ప్రొడక్ట్‌లతో జత చేయడం ద్వారా వినియోగదారులు తల నుండి కాలి వరకు పూర్తి లుక్‌లను సృష్టించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది – సింగిల్ పీస్­ వస్త్రాన్ని వసంతకాలానికి సిద్ధంగా ఉండే సంపూర్ణమైన అవుట్‌ఫిట్‌గా మారుస్తుంది. అమెజాన్ లెన్స్ AI, అనుభవానికి ఒక విజువల్ లేయర్­ను జోడిస్తుంది: వినియోగదారులు, లేత రంగుల దుస్తులు, పూల ప్రింట్ ఉన్న మ్యాక్సీ డ్రెస్ లేదా స్టైలిష్ బ్రంచ్ లుక్ యొక్క ఫోటోను అప్‌లోడ్ చేయడం లేదా క్లిక్ చేయడం ద్వారా, అమెజాన్‌లో అందుబాటులో ఉన్న అలాంటి స్టైల్స్‌ను తక్షణమే కనుగొనవచ్చు.

