కేసీఆర్ ఫోటోతో ఎన్నికలకు వెళ్లను... అందుకు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ వున్నారు కదా?
కేటీఆర్, కవితల రాజకీయ గుర్తింపు వారి తండ్రి కేసీఆర్ నుంచే ఉద్భవించిందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. కానీ తెలంగాణలో జరగనున్న స్వతంత్ర ఎన్నికల ప్రచారంలో కేసీఆర్ ఇమేజ్, వ్యక్తిత్వాన్ని ఉపయోగించకూడదని కవిత నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. తెలంగాణలో తన ఎన్నికల ప్రచారంలో కేసీఆర్ ఫోటోను ఉపయోగించబోనని కవిత ధృవీకరించారు.
కేసీఆర్ గారు స్పష్టంగా తన సొంత రాజకీయ పార్టీకి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ఆయనకు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ను సూచిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి కేసీఆర్ ఫోటోను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు స్పష్టమైన వైరుధ్యం ఉంది. కాబట్టి నేను దానిని అక్కడితో వదిలివేసి, నా ఎన్నికల ప్రచారంలో కేసీఆర్ ఫోటోను పూర్తిగా నివారిస్తాను... కవిత పేర్కొంది.
ఇంకా మాట్లాడుతూ.. తన జాగృతి ప్రొఫెసర్ జై శంకర్, తెలంగాణ తల్లి చిత్రాలతో సమిష్టిగా ముందుకు సాగుతుందని కవిత స్పష్టం చేశారు. వేర్పాటువాద ఉద్యమ నాయకులు, ప్రొఫెసర్ జై శంకర్ తన రాజకీయ ప్రయాణానికి ప్రేరణ అని, అక్కడే ఆమె ఆసక్తులు ఉన్నాయన్నారు.
బీఆర్ఎస్ ద్వారా పదవీచ్యుతుడైన తర్వాత కవిత కేసీఆర్ ఇమేజ్ను తిరిగి ఉపయోగించుకోలేరని ఎప్పుడూ భావించేవారు. ఆమె కూడా అదే విధంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. కవిత రాజకీయ ప్రయాణాన్ని ఆమె వ్యక్తిగత ఎంపికల ద్వారా నిర్వచించవచ్చు. ఎందుకంటే ఆమె కేసీఆర్ పరిధి వెలుపల పనిచేస్తుంది.
ఆమె ఎంపికలు ఇకపై ఆమె రాజకీయ ఫలితాలను నిర్ణయిస్తాయి. తెలంగాణ ప్రజలకు తనను తాను కొత్త రాజకీయ వ్యక్తిగా పరిచయం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, కేసీఆర్ ఫోటోను ఉపయోగించకుండా కవిత ఎలా ముందుకు సాగగలదని చాలామంది ఆలోచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే వారు ఇప్పటికీ ఆమెను ప్రధానంగా కేసీఆర్ కుమార్తెగా విస్తృతంగా గుర్తిస్తారు.
ఆమె తన సొంత గుర్తింపును స్థాపించుకుని, స్వతంత్రంగా ఆమోదం పొందగలిగితే, అది ఆమె సొంత రాజకీయ విజయాన్ని రూపొందించుకోవడంలో మొదటి ప్రధాన అడుగు అని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు.