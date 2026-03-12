Liquor Scam: ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసు- కవితకు సీబీఐ నోటీసులు
ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసుకు సంబంధించి తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కె. కవితకు గురువారం సీబీఐ అధికారులు ఢిల్లీ హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేశారు. బంజారాహిల్స్లోని ఆమె నివాసానికి సీబీఐ అధికారుల బృందం వచ్చి సమన్లు జారీ చేసింది. కవితతో పాటు, వ్యాపారవేత్తలు, అరుణ్ రామచంద్ర పిళ్లై, అభిషేక్ బోయిన్పల్లి, శరత్ రెడ్డి, మాజీ ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాస్ రెడ్డిలకు సమన్లు అందాయి.
ట్రయల్ కోర్టు ఆదేశాలను సవాలు చేస్తూ సీబీఐ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ తర్వాత ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసు నుండి విడుదలైన అరవింద్ కేజ్రీవాల్, మనీష్ సిసోడియా, కల్వకుంట్ల కవిత సహా మొత్తం 23 మందికి ఢిల్లీ హైకోర్టు సోమవారం నోటీసులు జారీ చేసింది. నిందితులను విడుదల చేస్తూ సీబీఐ, దాని దర్యాప్తు అధికారిపై ట్రయల్ కోర్టు చేసిన ప్రతికూల వ్యాఖ్యలను కూడా కోర్టు నిలిపివేసింది.
ఈ విషయాన్ని కవిత ఎక్స్ పోస్టులో రాశారు. "ఈరోజు మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల ప్రాంతంలో సీబీఐ నాకు నోటీసు అందజేసింది, మార్చి 16, 2026న హైకోర్టులో పిటిషన్ సమర్పించబడుతుందని నాకు తెలియజేస్తుంది. నేను నా న్యాయ బృందంతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాను.
అధికారిక మార్గాల ద్వారా తగిన విధంగా స్పందిస్తాను. నిజం గెలుస్తుందని నమ్మకం ఉన్న వ్యక్తిగా, నేను చట్టపరమైన యంత్రాంగానికి పూర్తిగా సహకరించాలనుకుంటున్నాను." అని తెలిపారు. "దర్యాప్తు సంస్థ ఉన్నత న్యాయస్థానంలో అప్పీల్ దాఖలు చేసినప్పుడు నోటీసు అందించడం సహజమే. దీనిని తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దని నేను సంబంధిత భాగస్వాములందరినీ అభ్యర్థిస్తున్నాను" అని కవిత అన్నారు.