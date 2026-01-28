కుమారులతో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరో ధనుష్ (video)
ప్రముఖ తమిళ నటుడు, నిర్మాత ధనుష్, తన కుమారులతో కలిసి బుధవారం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం బయటకు వచ్చిన ధనుష్, కుమారులతో సెల్ఫీలు దిగడానికి ఎగబడ్డారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ధనుష్ చేతిలో ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులు వున్నాయి. వాటిలో విఘ్నేష్ రాజా దర్శకత్వం వహించే కర అనే సినిమా ఒకటి.
వెల్స్ ఫిల్మ్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి డాక్టర్ ఇషారి కె. గణేష్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, ఆయన కుమార్తె కుష్మిత గణేష్ సహ నిర్మాతగా ఉన్నారు.
1990వ దశకం నేపథ్యంలో సాగే కర చిత్రం, కరసామి అనే యువకుడి ప్రయాణాన్ని చూపిస్తూ, రహస్యం, సస్పెన్స్తో కూడిన భావోద్వేగ థ్రిల్లర్గా సాగుతుంది. నిర్మాతలు ఇటీవల ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఒక పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. అందులో ధనుష్ తీవ్రమైన లుక్లో కనిపించాడు.