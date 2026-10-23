అరబిందో ఇండస్ట్రీస్ యూనిట్లో అగ్ని ప్రమాదం.. ఏమైంది?
అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఫార్మా సిటీలో ఉన్న అరబిందో ఇండస్ట్రీస్ యూనిట్ 15లో అగ్నిప్రమాదం సంభవించి, ఉద్యోగులలో ఆందోళన రేకెత్తించింది. ప్రొడక్షన్ బ్లాక్లో ఐసోప్రొపైల్ బ్యాచ్ను ప్రారంభిస్తూ, శుభ్రపరిచే పనులు జరుగుతున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది.
పొగ బ్లాక్ అంతటా వ్యాపించడంతో సిబ్బందిలో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకపోవడంతో యాజమాన్యం ఊపిరి పీల్చుకుంది.
ఈలోగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ హోం మంత్రి వంగాలపూడి అనిత ఈ ఘటనపై స్పందించి, అనకాపల్లి జిల్లా కలెక్టర్, పోలీసు సూపరింటెండెంట్తో ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఆమె అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలు, పారిశ్రామిక యూనిట్లోని ప్రస్తుత పరిస్థితి గురించి ఆరా తీశారు. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.