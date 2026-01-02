భోగాపురం విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ కానున్న మొదటి విమానం
విజయనగరం జిల్లాలోని భోగాపురం విమానాశ్రయం ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ ప్రాంతానికి ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా జనవరి 4, 2026న మొదటి విమానం ల్యాండ్ కానుంది. అధికారులు ఈ కార్యక్రమాన్ని విమానాశ్రయ భవిష్యత్తుకు ఒక మైలురాయిగా పరిగణిస్తున్నారు.
కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు, విజయనగరం ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడుతో కలిసి ఈ విమానం ఢిల్లీ నుండి రానుంది. విమానం సురక్షితంగా, గుర్తుండిపోయేలా ల్యాండ్ అయ్యేందుకు వివిధ విభాగాలు సమన్వయం చేసుకుంటూ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి. రాబోయే సంవత్సరాల్లో భోగాపురం నుండి అంతర్జాతీయ విమానయానానికి ఇది ఒక పెద్ద ముందడుగుగా భావిస్తున్నారు.
రన్వే, టెర్మినల్ భవనాలు, ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ టవర్, భద్రతా వ్యవస్థలు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాలతో సహా నిర్మాణ పనులు తుది దశలో ఉన్నాయి. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్న భోగాపురం విమానాశ్రయం, ఈ ప్రాంతాన్ని భారతదేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలతో, ప్రపంచ గమ్యస్థానాలతో అనుసంధానిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
కార్గో, ప్రయాణీకుల సేవలు రెండింటినీ ప్రణాళిక చేస్తున్నారు. ఇది ఈ ప్రాంతానికి లాజిస్టిక్స్, ప్రయాణ అవకాశాలను బలోపేతం చేస్తుంది. విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఐటీ, ఏఐ హబ్గా అభివృద్ధి చెందుతున్నందున, భోగాపురం విమానాశ్రయం కార్పొరేట్ పెట్టుబడులు, పర్యాటకం, వాణిజ్య రద్దీని పెంచే అవకాశం ఉంది. మెరుగైన విమాన కనెక్టివిటీ ఉత్తరాంధ్ర వ్యాప్తంగా ఆర్థిక వృద్ధికి తోడ్పడుతుందని భావిస్తున్నారు.