శుక్రవారం, 13 మార్చి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శుక్రవారం, 13 మార్చి 2026 (17:28 IST)

ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ డీజీపీ హెచ్.జె.దొర ఇకలేరు

hj dora
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మాజీ డీజీపీ హెచ్‌జే దొర ఇకలేరు. గత కొంత కాలంగా ఆయన కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడుతూ వచ్చిన ఆయన శుక్రవారం ఉదయం డయాలసిస్‌ చేయించుకునేందుకు నిమ్స్‌కు వెళ్లారు. తిరిగి ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత ప్రమాదవశాత్తు బాత్‌రూమ్‌లో పడిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. కుటుంబ సభ్యులు మళ్లీ ఆయన్ను నిమ్స్‌కు తరలించగా చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
 
ఏపీలోని శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 1943లో హెచ్‌జే దొర జన్మించారు. ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఎకనమిక్స్‌లో మాస్టర్స్‌ డిగ్రీ పొందిన ఆయన.. 1965లో ఐపీఎస్‌లో చేరారు. తన 40 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో వామపక్ష తీవ్రవాదాన్ని అరికట్టేందుకు, సమర్థవంతమైన పోలీసింగ్‌ ద్వారా హింసను తగ్గించేందుకు విశేష కృషి చేశారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో ఆయన చేసిన విశిష్ట సేవలకు గానూ ‘పోలీస్‌ మెడల్‌ ఫర్‌ గ్యాలంట్రీ’ అవార్డు లభించింది. 
 
ఐపీఎస్ శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న ఆయన హైదరాబాద్‌లో డిప్యూటీ కమిషనర్‌ ఆఫ్‌ పోలీస్‌గా తన ఉద్యోగ జీవితం ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత కృష్ణా జిల్లా ఎస్పీగా పని చేశారు. సీబీఐలో ఎస్పీగా పని చేసిన సమయంలో అంతర్రాష్ట్ర, ఆర్థిక నేరాలను ఛేదించడంలో నైపుణ్యం సంపాదించారు. స్టేట్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ బ్యూరో డైరెక్టర్‌గానూ, సీఐడీ హెడ్‌గానూ సేవలందించారు. 1996 నవంబర్‌లో ఏపీ డీజీపీగా నియమితులై.. ఫిబ్రవరి 2002 వరకు ఐదేళ్లకుపైగా ఆ పదవిలో కొనసాగారు. 
 
డీజీపీగా పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత, సెప్టెంబర్‌ 11, 2002న సెంట్రల్‌ విజిలెన్స్‌ కమిషన్‌లో విజిలెన్స్‌ కమిషనర్‌గా నియమితులయ్యారు. దీనికి ముందు ఆయన సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ డైరెక్టర్‌ జనరల్‌గానూ సేవలందించారు. అవినీతి నిర్మూలన, ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో పారదర్శకత కోసం ఆయన కృషి చేశారు. 

చెన్నై కోడంబాక్కం దెబ్బకు దిగివచ్చిన నట కిరీటి...

చెన్నై కోడంబాక్కం దెబ్బకు దిగివచ్చిన నట కిరీటి...పురట్చితలైవర్ దివంగత ఎంజీఆర్‌ను తాను దైవంలా భావిస్తానని, తెలుగు గొప్ప నటుడు కాంతారావును ప్రశంసించే క్రమంలో కాస్త నోరు జారానని, తన వ్యాఖ్యలు ఎవరినైనా నొప్పించివుంటే క్షమాపణలు కోరుతున్నట్టు ప్రముఖ టాలీవుడ్ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అన్నారు. తమిళ లెజెండరీ నటుడు ఎంజీఆర్‌ను ప్రస్తావిస్తూ తాను చేసిన వ్యాఖ్యలు పొరపాటేనని, అయితే, అవి ఉద్దేశ పూర్వకంగా చేసినవి కావని, అనుకోకుండా దొర్లాయని విచారం వ్యక్తం చేశారు.

Revanth Reddy: లారీల్లో వెళ్ళి సినిమా చూసేవాడ్ని - సినిమాను ఇండస్ట్రీగా గుర్తిస్తాం : రేవంత్ రెడ్డి

Revanth Reddy: లారీల్లో వెళ్ళి సినిమా చూసేవాడ్ని - సినిమాను ఇండస్ట్రీగా గుర్తిస్తాం : రేవంత్ రెడ్డిహైదరాాబాద్ లోని కోకాపేటలో అల్లు సినిమాస్ ను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గురువారంనాడు ప్రారంభించారు. చిరంజీవి కుటుంబం మినహా అల్లు ఫ్యామిలీ సభ్యులంతా హాజరయ్యారు. అనంతరం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, హైదరాబాద్ నగరానికి సినీ ఇండస్ట్రీకి గొప్ప గుర్తింపు తెచ్చే కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు సంతోషంగా వుంది. అల్లు రామలింగయ్య వారసత్వాన్ని కొనసాగించే విధంగా, రామలింగయ్య జ్నాపకాలు తెలుగు ప్రజలకు గుర్తించే విధంగా అల్లు అరవింద్ గొప్ప కార్యక్రమం చేపట్టారు.

ఎంజీఆర్ పైన నేను చేసిన వ్యాఖ్యలకు చింతిస్తున్నా, క్షమించండి: రాజేంద్రప్రసాద్

ఎంజీఆర్ పైన నేను చేసిన వ్యాఖ్యలకు చింతిస్తున్నా, క్షమించండి: రాజేంద్రప్రసాద్టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు నటకిరీటి రాజేంద్రప్రసాద్ ఇటీవలి కాలంలో పుసుక్కున నోరు జారడం జరుగుతోంది. మళ్లీ మరోసారి ఇలాగే నోరు జారారు. తమిళనాడు లెజండరీ నటుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంజీఆర్ గురించి రాజేంద్రప్రసాద్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసారు. అలనాటి నటుడు కాంతారావును చూస్తే ఎంజీఆర్ విపరీతంగా భయపడేవారనీ అంటూ అభ్యంతరకరమైన పదజాలం ఉపయోగిస్తూ చెప్పారు. దీనిపై కోలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తమయ్యింది. రాజేంద్రప్రసాద్ గారు తక్షణమే తన వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకోవడమే కాకుండా క్షమాపణలు చెప్పాలంటూ నటుడు విశాల్ డిమాండ్ చేసారు. తను చేసి వ్యాఖ్యలపై రాజేంద్రప్రసాద్ క్షమాపణలు చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన... నేను మాట్లాడింది తప్పు.

జీవితంలో ఎదురైన చేదు జ్ఞాపకాలను పక్కనబెట్టి... కొత్త ఆశలతో... : హన్సిక ట్వీట్

జీవితంలో ఎదురైన చేదు జ్ఞాపకాలను పక్కనబెట్టి... కొత్త ఆశలతో... : హన్సిక ట్వీట్ప్రముఖ హీరోయిన్ హన్సిక మొత్వాని తన వైవాహిక జీవితానికి ముగింపు పలికారు. తన మిత్రుడు సొహైల్ కతూరియాను గత 2022 డిసెంబరులో ఆమె వివాహం చేసుకోగా, వీరి బంధం కేవలం నాలుగేళ్లగే ముగిసిపోయింది. భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలు రావడంతో గత కొంతకాలంగా వేర్వేరుగా ఉంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మార్చి 11వ తేదీన వీరికి అధికారికంగా కోర్టు విడాకులు మంజూరు చేసింది.

టిక్కెట్ రేట్ల పెంపు విధానంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక రూలింగ్

టిక్కెట్ రేట్ల పెంపు విధానంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక రూలింగ్తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సినిమా టిక్కెట్ ధరల పెంపుపై ఇటీవల ఆ రాష్ట్ర హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులపై సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం కీలక రూలింగ్ ఇచ్చింది. గతంలో తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులను సుప్రీంకోర్టు తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. టికెట్ రేట్లు పెంచాలంటే సినిమా విడుదలకు 90 రోజుల ముందే ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశించిన సంగతి తెలిసిందే.

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనం

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనంటైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో జీవించే వ్యక్తుల గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో భారతదేశంలోని వైద్యులకు సహాయపడేందుకు, ఇంటర్నేషనల్ కార్డియో-రెనల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటిఫికేషన్(ICRAS)అనే వినూత్న వెబ్ ఆధారిత సాధనాన్ని ప్రారంభించినట్లు గ్లోబల్ హెల్త్‌కే ర్ లీడర్ అబోట్ ప్రకటించారు. ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం మార్గదర్శకత్వంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ICRAS సాధనం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో నివసించే వ్యక్తులలో కార్డియో-మూత్రపిండాల ప్రమాదాన్ని ప్రారంభంలోనే అంచనా వేయడానికి భారత వైద్యులకు సహాయపడుతుంది.

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?నల్ల ద్రాక్ష. సహజంగా ఎక్కువగా పచ్చ ద్రాక్షపండ్లనే ఇష్టపడుతుంటారు చాలామంది. ఐతే నల్లద్రాక్షలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వున్నాయి. ఈ పండ్లు తింటుంటే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నల్ల ద్రాక్షలో రెస్వెరాట్రాల్, ఆంథోసైనిన్లు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని అడ్డుకుంటాయి. నల్ల ద్రాక్షలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. నల్ల ద్రాక్షలోని విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. నల్ల ద్రాక్షలో పొటాషియం ఉంటుంది, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?అల్లంతో అనేక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. ఎందుకంటే అల్లంలో పలు ఔషధీయ గుణాలు వున్నాయి. అల్లం ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను వదిలిస్తుందో తెలుసుకుందాము. అల్లం రుచికి మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఔషధం కూడా. అల్లం, తేనె, పసుపు కలిపి పేస్ట్‌లా తయారు చేయండి. గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తక్షణమే నయమవుతాయి. తినడానికి ముందు, అల్లం ముక్క మీద నల్ల ఉప్పు చల్లుకుని తినండి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది, గ్యాస్ సమస్యలను తొలగిస్తుంది. అల్లం టీలో నిమ్మరసం, తేనె కలిపి తాగాలి.

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తప్పక తింటుండాలి. ఏ సీజన్‌లో దొరికే పండును తింటుంటే అన్ని రకాల విటమిన్స్ అందుతాయి. ఇలాంటి పండ్లలో బొప్పాయి కూడా ఒకటి. ఈ బొప్పాయిలో చాలా రకాల ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. బొప్పాయి పండు ఇంట్లో ఉంటే ఇంటిల్లిపాదికీ గృహవైద్యంగా పని చేస్తుంది. ఎలా అంటే బొప్పాయిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, బీటా కెరోటిన్లు భారీగా ఉంటాయి. ఇవి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ప్రోటీన్లను జీర్ణం చేసే పపాయిన్ అనే ఎంజైము బొప్పాయిలో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. అందువల్ల భోజనం తర్వాత నాలుగు బొప్పాయి ముక్కలు తింటే అది కడుపులో ఏ విధమైన ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తుంది.

కడుపులో మంటగా ఉందా?

కడుపులో మంటగా ఉందా?పొట్టలో మంటగా ఉంటే అస్సలు అశ్రద్ద చేయవద్దంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య నుంచి బైటపడే మార్గాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. ఉదయాన్నే పరగడుపున కనీసం లీటరు నీటిని త్రాగాలి. దీనివల్ల గ్యాస్ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. 2. గ్యాస్ సమస్య వున్న వారికి దాల్చిన చెక్క చాలా మేలు చేస్తుంది. 3. ఉదయాన్నేఅరకప్పు పెరుగులో రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నూరి కలుపుకొని తింటే గ్యాస్ తగ్గుతుంది. 4. కడుపులో మంట వున్నవారు అల్లాన్ని ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం వుంటుంది. 5. గోరువెచ్చని నీటిలో జీలకర్ర పొడి కలుపుకొని త్రాగితే చాలా మంచిది.
