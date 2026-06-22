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  4. IMD Forecasts Heavy Rainfall in Telugu States Until June 26
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 22 June 2026 (19:00 IST)

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు జూన్ 26 వరకు భారీ వర్ష సూచన

Rains
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (18:58 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (19:00 IST)
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అమరావతిలోని భారత వాతావరణ శాఖ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు జూన్ 26 వరకు భారీ వర్ష సూచనను జారీ చేసింది. రాయలసీమ, దాని పరిసర ప్రాంతాలపై ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం అలాగే ఉత్తర ఛత్తీస్‌గఢ్ నుండి తెలంగాణ వరకు విస్తరించి ఉన్న అల్పపీడన ద్రోణి కారణంగా ఈ వర్షాలు కురవనున్నాయి. 
 
ఈ వాతావరణ పరిస్థితుల కలయిక వల్ల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ రుతుపవనాల ప్రభావం మళ్లీ పుంజుకోనుంది. ఈ పరిస్థితుల దృష్ట్యా, అక్కడక్కడా కురిసే భారీ వర్షాలు, తరచుగా సంభవించే పిడుగులు, గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే బలమైన గాలుల పట్ల స్థానిక యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేశారు. 
 
ఈ వాతావరణ వ్యవస్థ తీరప్రాంత జిల్లాలు, యానాం, రాయలసీమ ప్రాంతాలపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపనుంది. రాబోయే వర్షాలు వ్యవసాయ రంగానికి, ముఖ్యంగా సాగు పనులకు ఎంతో అవసరమైన ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తాయని భావిస్తున్నప్పటికీ, భారీ వర్షాల సమయంలో నీరు నిలిచిపోవడం లేదా స్థానికంగా వరద పరిస్థితులు తలెత్తకుండా చూసేందుకు మున్సిపల్ అధికారులు పట్టణ డ్రైనేజీ వ్యవస్థలను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
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సెల్వి

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