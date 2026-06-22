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Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 22 June 2026 (18:55 IST)

Amaravati : నిఫ్ట్ కోసం అమరావతిలో పది ఎకరాల్లో శాశ్వత క్యాంపస్

Amaravathi
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (18:52 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (18:55 IST)
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అమరావతిలోని సఖమూరు 10 ఎకరాల స్థలంలో నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ (నిఫ్ట్) కోసం శాశ్వత క్యాంపస్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. వస్త్ర, చేనేత, గార్మెంట్ రంగాలను బలోపేతం చేసే విస్తృత విధానంలో భాగంగా ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను చేపడుతున్నట్లు చేనేత, జౌళి శాఖ మంత్రి ఎస్. సవిత ఒక సమావేశంలో వెల్లడించారు.
 
అమరావతిలో అభివృద్ధి చెందుతున్న విద్యా కేంద్రంలో ఈ కొత్త సంస్థ ఏర్పాటు కానుంది. ఇదే ప్రాంతంలో 50 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ క్యాంపస్ కూడా శాశ్వతంగా కొలువుదీరనుంది. 
 
మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం కేంద్ర జౌళి శాఖ నుండి సుమారు రూ.280 కోట్ల ఆర్థిక సహాయం అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇదివరకే కోరింది. ఈ రంగాల పునరుజ్జీవన ప్రణాళికల్లో భాగంగా అమరావతిలో చేనేత- హస్తకళల మ్యూజియం ఏర్పాటుతో పాటు, మంగళగిరి, ఉప్పాడలలో ప్రత్యేక చేనేత పార్కుల అభివృద్ధి కూడా ఉన్నాయి.
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