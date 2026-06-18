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Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 18 June 2026 (19:35 IST)

అమరావతి క్వాంటం అండ్ ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ప్రారంభం (వీడియో)

Amaravati Quantum AI Innovation Center
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (19:33 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (19:35 IST)
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Amaravati Quantum AI Innovation Center
ఐబీఎం భాగస్వామ్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన కీలక ప్రాజెక్ట్ అయిన అమరావతి క్వాంటం అండ్ ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ గురువారం ప్రారంభం కానుంది. అమరావతి క్వాంటం అండ్ ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ప్రారంభం అనేది భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద వ్యవస్థీకృత క్వాంటం సమస్య-పరిష్కార శక్తి ఏర్పాటుకు పునాదిగా నిలుస్తుందని అధికారిక పత్రికా ప్రకటన పేర్కొంది. 
 
ప్రపంచ స్థాయి క్వాంటం ఆవిష్కరణల వ్యవస్థను (ecosystem) నిర్మించే దిశగా రాష్ట్రం చేస్తున్న ప్రయత్నాలలో ఇది ఒక కీలక మైలురాయి అని, జూన్ 18న ఈ కేంద్రం ప్రారంభం అయ్యింది. పరిశ్రమల సవాళ్లను విద్యా ప్రతిభ, ప్రపంచ సాంకేతిక నైపుణ్యంతో అనుసంధానించే ఒక వేదికగా ఏక్యూఏఐసీ రూపొందించబడింది. 
 
పరిశ్రమ, ప్రభుత్వ సేవలలో వాస్తవ ప్రపంచ సవాళ్లను పరిష్కరించగల ఆచరణాత్మక క్వాంటం కంప్యూటింగ్ అనువర్తనాలు, అల్గారిథమ్‌ల అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడమే ఈ చొరవ లక్ష్యం. దీని నిర్వహణ నమూనా పరిశ్రమ, విద్యాసంస్థలు, సాంకేతిక నిపుణులు అనే మూడు కీలక భాగస్వాములను ఒకచోట చేర్చుతుంది.
 
తయారీ, లాజిస్టిక్స్, ఆరోగ్య సంరక్షణ, ఆర్థిక సేవలు, ఇంధనం, వ్యవసాయం, ప్రజా సేవలు వంటి రంగాలలో క్వాంటం అనువర్తనాల అభివృద్ధికి ఈ కేంద్రం మద్దతు ఇస్తుందని, తద్వారా సంస్థలు క్వాంటం కంప్యూటింగ్, పరివర్తనాత్మక సామర్థ్యాన్ని అన్వేషించడానికి, వినియోగించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
 
పరిశ్రమల ప్రేరేపిత సవాళ్లు, విద్యాసంబంధ సామర్థ్యాలు, ఐబీఎం నైపుణ్యాన్ని కలపడం ద్వారా, క్వాంటం సాంకేతికతలను పరిశోధనా వాతావరణాల నుండి ఆచరణాత్మక వినియోగానికి వేగవంతం చేయడమే ఏక్యూఏఐసీ లక్ష్యమని అది పేర్కొంది.
 
క్వాంటం కంప్యూటింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అధునాతన పరిశోధన మరియు డీప్-టెక్ ఆవిష్కరణలకు అగ్రగామి గమ్యస్థానంగా అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీని స్థాపించాలన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ దార్శనికతలో ఏక్యూఏఐసీ ప్రారంభం ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగును సూచిస్తుంది.
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