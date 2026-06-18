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అమరావతి క్వాంటం అండ్ ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ప్రారంభం (వీడియో)
ఐబీఎం భాగస్వామ్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన కీలక ప్రాజెక్ట్ అయిన అమరావతి క్వాంటం అండ్ ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ గురువారం ప్రారంభం కానుంది. అమరావతి క్వాంటం అండ్ ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ప్రారంభం అనేది భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద వ్యవస్థీకృత క్వాంటం సమస్య-పరిష్కార శక్తి ఏర్పాటుకు పునాదిగా నిలుస్తుందని అధికారిక పత్రికా ప్రకటన పేర్కొంది.
Amaravati Quantum AI Innovation Center
ప్రపంచ స్థాయి క్వాంటం ఆవిష్కరణల వ్యవస్థను (ecosystem) నిర్మించే దిశగా రాష్ట్రం చేస్తున్న ప్రయత్నాలలో ఇది ఒక కీలక మైలురాయి అని, జూన్ 18న ఈ కేంద్రం ప్రారంభం అయ్యింది. పరిశ్రమల సవాళ్లను విద్యా ప్రతిభ, ప్రపంచ సాంకేతిక నైపుణ్యంతో అనుసంధానించే ఒక వేదికగా ఏక్యూఏఐసీ రూపొందించబడింది.
పరిశ్రమ, ప్రభుత్వ సేవలలో వాస్తవ ప్రపంచ సవాళ్లను పరిష్కరించగల ఆచరణాత్మక క్వాంటం కంప్యూటింగ్ అనువర్తనాలు, అల్గారిథమ్ల అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడమే ఈ చొరవ లక్ష్యం. దీని నిర్వహణ నమూనా పరిశ్రమ, విద్యాసంస్థలు, సాంకేతిక నిపుణులు అనే మూడు కీలక భాగస్వాములను ఒకచోట చేర్చుతుంది.
తయారీ, లాజిస్టిక్స్, ఆరోగ్య సంరక్షణ, ఆర్థిక సేవలు, ఇంధనం, వ్యవసాయం, ప్రజా సేవలు వంటి రంగాలలో క్వాంటం అనువర్తనాల అభివృద్ధికి ఈ కేంద్రం మద్దతు ఇస్తుందని, తద్వారా సంస్థలు క్వాంటం కంప్యూటింగ్, పరివర్తనాత్మక సామర్థ్యాన్ని అన్వేషించడానికి, వినియోగించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
పరిశ్రమల ప్రేరేపిత సవాళ్లు, విద్యాసంబంధ సామర్థ్యాలు, ఐబీఎం నైపుణ్యాన్ని కలపడం ద్వారా, క్వాంటం సాంకేతికతలను పరిశోధనా వాతావరణాల నుండి ఆచరణాత్మక వినియోగానికి వేగవంతం చేయడమే ఏక్యూఏఐసీ లక్ష్యమని అది పేర్కొంది.
క్వాంటం కంప్యూటింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అధునాతన పరిశోధన మరియు డీప్-టెక్ ఆవిష్కరణలకు అగ్రగామి గమ్యస్థానంగా అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీని స్థాపించాలన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ దార్శనికతలో ఏక్యూఏఐసీ ప్రారంభం ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగును సూచిస్తుంది.
క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ అంటే కేవలం కంప్యూటర్ అప్ గ్రేడ్ కాదు. అది నాలుగు రంగాల్లో చొచ్చుకువస్తున్న సాంకేతిక విప్లవం అంటున్నారు. ఏమిటా రంగాలు? ఈ వీడియో చూసి తెలుసుకుందాం. #QuantumRevolutionInAP#AmaravatiQuantumValley#QuantumCapitalAmaravati#QuantumValley#ChandrababuNaidu… pic.twitter.com/a1jwz6pssV— Telugu Desam Party (@JaiTDP) June 18, 2026
Raashi Singh: సినిమాలు, వ్యాపారాలే కాకుండా ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంది : రాశీ సింగ్
వడ్డే జిష్ణు సమర్ఫణలో వడ్డే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా చేసిన చిత్రం ‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’. ఈ మూవీతో కమల్ తేజ నార్ల దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్కి జోడిగా రాశీ సింగ్ నటించారు. ఈ చిత్రం జూన్ 19న రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు హీరోయిన్ రాశీ సింగ్ మీడియాతో ముచ్చటించారు. ఆమె చెప్పిన విశేషాలివే..
Samantha diet: నేను పెద్దగా తినలేను అందుకే బరువు తగ్గాను : సమంత ప్రభు
మా ఇంటి బంగారం సినిమా రేపు విడుదలకాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ కు ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని సమాధానాలు వెల్లడించింది. 'నేను తినలేకపోతున్నాను': బరువు తగ్గడంపై వస్తున్న ప్రశ్నల గురించి సమంత రూత్ ప్రభు; తన పెంపుడు పిల్లికి 'జెలాటో' అని పేరు పెట్టడం వెనుక ఉన్న కారణాన్ని వెల్లడించింది. అంతేకాకు, 'మయోసైటిస్' తో తాను పడుతున్న ఇబ్బందుల గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడింది.
విజయ్ విజయం.. అకస్మాత్తుగా రాలేదు : సమంత
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పదవి సినీ హీరో విజయ్కు అకస్మాత్తుగా రాలేదని హీరోయిన్ సమంత అన్నారు. ఆనె నటించిన తాజా చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. ఈ నెల 19వ తేదీన రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా చెన్నైలో జరిగిన కార్యక్రమంలో సమంత పాల్గొన మాట్లాడుతూ, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగిందన్నారు. 'నేను ఇప్పటివరకూ ఎవరిని కలిసినా అంత ఉత్సాహంగా, ఆసక్తిగా ఎదురుచూడలేదు. ఆయనను కలవడం కోసం చాలా ఆత్రుతగా ఎదురుచూశా. ఆయన చాలా స్పెషల్. అనుకున్నది చేస్తారని నాకు ముందే తెలుసు. సినిమా సెట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడూ తన లక్ష్యం గురించే ఆలోచించేవారు. దానిపైనే దృష్టిపెట్టారు. ఆయన విజయం అకస్మాత్తుగా వచ్చింది కదా. ఎన్నో ఏళ్ల కష్టమది' అని చెప్పారు.
Divija: ప్రభాకర్ కుమార్తె దివిజ హీరోయిన్గా వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా
దినేష్ కుమార్ హీరోగా, దివిజ ప్రభాకర్ (ఈటీవీ ప్రభాకర్ కుమార్తె) హీరోయిన్గా మురళీధర్ గౌడ్, సుధ టైటిల్ పాత్రలలో సతీష్ ఆవాల దర్శకత్వం లో కోమలి క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై కోమలి మహేందర్ తొట్టె, సోమేష్ సారిపల్లి నిర్మించిన చిత్రం "వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా" ఈ చిత్రం అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని జూలై లో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
నిజ జీవితపు ఘటనలకు చేతబడులు, క్షుద్ర పూజల కథే కళాంకి భైరవుడు
కళాంకి భైరవుడు ఓ విభిన్నమైన గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన మిస్టికల్ థ్రిల్లర్. చేతబడులు, క్షుద్ర పూజలు, నిజ జీవితంలో జరిగిన కొన్ని ఆశ్చర్యకర సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించనుంది. దర్శకుడు హరి హారన్.వి తన ప్రత్యేక కథన శైలితో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.గాయత్రీ ప్రొడక్షన్స్, రచ్చమల్ల బ్రదర్స్ బ్యానర్లపై కె.ఎన్. రావు, డా. రచ్చమల్ల శ్రీనివాస రావు నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి పి.ఆర్. సంగీతం అందించారు.