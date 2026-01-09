జనవరి 9 నుంచి వైజాగ్లో లైట్ హౌస్ ఫెస్టివల్
జనవరి 9 నుండి వైజాగ్లో లైట్హౌస్ ఫెస్టివల్ 3.0 జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం సముద్రానికి సంబంధించిన చరిత్ర, సంప్రదాయాలను హైలైట్ చేస్తూ తీరప్రాంత పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఇది భవిష్యత్ తరాలకు సముద్ర సంస్కృతిని కాపాడటంపై దృష్టి పెడుతుంది. ఈ ఉత్సవం జనవరి 9, 10 తేదీలలో ఎంజీఎం పార్క్లో జరుగుతుంది. దీనిని షిప్పింగ్, ఓడరేవులు, జలమార్గాల విభాగం నిర్వహిస్తోంది.
వైజాగ్ స్థానిక నివాసితులు వేడుకల్లో చురుకుగా పాల్గొంటున్నారు. ఈ కార్యక్రమం లైట్హౌస్ పర్యాటకం, తీరప్రాంత సమాజాల సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది.
ఈ సంవత్సరం, ఓడరేవులు, షిప్పింగ్ విభాగం వైజాగ్ను వేదికగా ఎంచుకుంది. ఈ చర్య తీరప్రాంత పర్యాటక చొరవలలో నగరం పెరుగుతున్న ప్రాముఖ్యతను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ ఉత్సవం లైట్హౌస్ల వారసత్వాన్ని, సముద్ర ప్రయాణ సమాజాల జీవనశైలిని హైలైట్ చేస్తుంది.