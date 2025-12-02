రాజకీయాల నుంచి రిటైర్ కానున్న ఒంగోలు టీడీపీ ఎంపీ మాగుంట.. కుమారుడికి పగ్గాలు..
ఒంగోలు టీడీపీ ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి రాజకీయాల నుంచి రిటైర్ కావాలని యోచిస్తున్నారు. ఇటీవల సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో చర్చించిన తర్వాత ఆయన ఈ నిర్ణయాన్ని పంచుకున్నారు. మాగుంట త్వరలో తన కుమారుడు రాఘవరెడ్డికి రాజకీయ బాధ్యతలను అప్పగిస్తారు.
రాఘవరెడ్డి తదుపరి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్నారు. మాగుంట కాంగ్రెస్ పార్టీతో తన కెరీర్ను ప్రారంభించి 1998, 2004-2009లో ఒంగోలు ఎంపీ స్థానాన్ని గెలుచుకున్నారు. 2014 ఎన్నికల్లో టీడీపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. తరువాత, 2019లో వైఎస్ఆర్సీపీ ఎంపీగా, 2024లో మళ్లీ టీడీపీ ఎంపీగా గెలిచారు.
ఆయన కుమారుడు మాగుంట రాఘవరెడ్డి ఫిబ్రవరి 2023లో ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ పాలసీ కేసులో అరెస్టయి వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. అప్రూవర్గా మారిన తర్వాత 2023 అక్టోబర్లో బెయిల్ పొందారు. మాగుంట కుటుంబం బాలాజీ డిస్టిలరీస్, మరో రెండు కంపెనీలను కలిగి ఉంది. 70 సంవత్సరాలకు పైగా మద్యం వ్యాపారంలో వారసత్వం కలిగి ఉంది.