పులివెందుల పోకిరీలకు పోలీస్ ట్రీట్మెంట్... సీన్ రీ కన్స్ట్రక్షన్ పేరుతో తగిన శాస్తి చేశారు...
ఇటీవల కడప జిల్లాలో పులివెందులలో అల్లర్లకు పాల్పడి శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించిన పోకిరీలకు పోలీసులు తగినశాస్తి చేశారు. సీన్ రీ కన్స్ట్రక్షన్ పేరుతో పోలీసులు తగిన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి, వీధుల్లో నడిపించారు. ఈ నెల 8వ తేదీన తాగిన మత్తులో వీరంగం సృష్టించి, స్థానికులను భయభ్రాంతులకు గురిచేసిన వారిని గుర్తించి అరెస్టు చేశారు. వీరికి పులివెందుల పట్టణ సీఐ శ్రీరామ్, ఎస్ఐలు, పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్తో కలిసి పోకిరీలను నడి వీధిలో నడిపించుకుంటూ తీసుకెళ్లారు. పులివెందుల పూల అంగళ్ల కూడలి నుంచి వారిని నడిపిస్తూ ఘటన జరిగిన పాత బస్టాండు వరకు వచ్చారు. ఇది పులివెందులలో చర్చనీయాంశమైంది.
ఈ సందర్భంగా డీఎస్పీ మురళీనాయక్ మాట్లాడుతూ అల్లర్లకు, అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు పాల్పడినవారిని వదిలిపెట్టబోమన్నారు. పులివెందులలోని పాత బస్టాండు వద్ద జగదీష్ అనే వ్యక్తిపై తిరుపాల్, మరికొంతమంది మద్యం మత్తులో దాడి చేశారని చెప్పారు. జగదీష్కు, తిరుపాల్కు రెండేళ్ల క్రితం అరటి పండ్ల వ్యాపారంలో హమాలీల సంఘం ఏర్పాటులో వివాదం ఉందని, గతంలో జగదీష్ పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదును వెనక్కి తీసుకున్నాడన్నారు.
ఈ క్రమంలోనే బుధవారం రాత్రి జగదీష్ తన భార్యతో విభేదాలు తలెత్తడంతో ఓ బార్కు వెళ్లి మద్యం తాగుతుండగా తిరుపాల్ ఎదురుపడి దుర్భాషలాడడంతో పరస్పరం ఘర్షణ చోటుచేసుకుందని, ఈ క్రమంలో తిరుపాల్ తన అనుచరులతో జగదీష్పై కర్రలతో దాడి చేశాడని తెలిపారు. జగదీష్ ఫిర్యాదు మేరకు తిరుపాల్తోపాటు అతని అనుచరులు కటిక శ్రీనివాసులు, రౌడీ షీటర్ అరిగెల విక్రమ్, చిన్నా, మరికొంతమందిపై కేసు నమోదు చేశామన్నారు.