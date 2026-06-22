హైదరాబాదులో ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు.. ఫోన్ చూడొద్దని తల్లి మందలించడంతో?
హైదరాబాద్ నుండి అదృశ్యమైన ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లను పోలీసులు ఏలూరులో గుర్తించారు. మొబైల్ ఫోన్ల వాడకం ఎక్కువగా ఉన్నందుకు తల్లి మందలించడంతో వారు ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్లిపోయారని అధికారులు తెలిపారు. ఫలక్నుమా పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టి, సోమవారం నాడు ఏలూరులో వారిని విజయవంతంగా కనుగొన్నారు. ఏలూరులో ఉన్న బాలికలను సురక్షితంగా రక్షించి, తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. తదుపరి చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
Missing Sisters from Hyderabad Traced to Eluru
ఫోన్ ఎక్కువగా చూస్తున్నారనే కారణంతో తల్లి కోప్పడటంతో ముగ్గురు బాలికలు హైదరాబాద్లోని తమ నివాసం నుంచి ఎవరికీ చెప్పకుండా ఫలక్నుమా ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఎక్కి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏలూరుకు చేరుకున్నారు. పిల్లలు కనిపించకపోవడంతో ఆందోళన చెందిన తల్లి వెంటనే ఫలక్నుమా పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే అప్రమత్తమైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసుల సంయుక్త ఆపరేషన్తో బాలికలను ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్లో క్షేమంగా రక్షించారు.
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