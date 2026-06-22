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Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 22 June 2026 (15:45 IST)

Keir Starmer: ప్రజాదరణ లేదు.. యూకే ప్రధాన మంత్రి కీర్ స్టార్మర్ రాజీనామా

Keir Starmer
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (15:43 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (15:45 IST)
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Keir Starmer
యూకే ప్రధాన మంత్రి కీర్ స్టార్మర్ సోమవారం తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. తన నాయకత్వంపై వ్యతిరేకత, పార్టీలో తలెత్తిన అంతర్గత విబేధాలను అంగీకరించారు. దీనితో కేవలం దశాబ్ద కాలం వ్యవధిలోనే బ్రిటన్ ఏడవ ప్రధాన మంత్రిని పొందేందుకు మార్గం సుగమమైంది.
 
ఇక గతవారం జరిగిన ప్రత్యేక పార్లమెంటరీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన ఆండీ బర్న్‌హామ్, అధికారంలో ఉన్న మధ్య-వామపక్ష లేబర్ పార్టీ నాయకుడిగా స్టార్మర్ స్థానాన్ని భర్తీ చేసే రేసులో ముందున్నారు. 2024 సాధారణ ఎన్నికల్లో స్టార్మర్ ఘనవిజయం సాధించినప్పటికీ, వరుసగా జరిగిన కొన్ని పొరపాట్లు ఆయన విశ్వసనీయతను తీవ్రంగా దెబ్బతీశాయి.
 
రాబోయే కొద్ది వారాల్లో పార్టీ సభ్యులు కొత్త నాయకుడిని ఎన్నుకునే వరకు ఆయన 10వ డౌనింగ్ స్ట్రీట్‌లోని ప్రధాన మంత్రి అధికారిక నివాసంలోనే కొనసాగుతారు. ప్రభుత్వం క్షీణిస్తున్న స్థితిని తిరిగి గాడిలో పెట్టగల కొత్త నాయకుడికి బాధ్యతలు అప్పగించాలనే ఒత్తిడి పెరగడంతో స్టార్మర్ ఈ ప్రకటన చేశారు. 
 
జూలై 2024లో లేబర్ పార్టీకి భారీ ఎన్నికల విజయాన్ని అందించినప్పటి నుండి ఆయన ఈ పదవిలో ఉన్నారు. ఆ రెండేళ్ల కాలంలో ఆయనతో పాటు పార్టీ ప్రజాదరణ కూడా భారీగా పడిపోయింది.
About Writer
సెల్వి
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