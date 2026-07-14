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Nara Lokesh: ప్రత్యేక సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటుకు ఏపీ సర్కారు రెడీ
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పాఠశాల విద్యా, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులను ప్రోత్సహించడానికి, వారికి ఉన్నత విద్య అవకాశాలను కల్పించడానికి కొత్త కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నాయి. సాధారణ రాజకీయ ప్రకటనలకు భిన్నంగా, విద్యా శాఖ ఇటీవల వార్తాపత్రికలలో పూర్తి-పేజీ ప్రకటనలను ప్రచురించింది.
ఇందులో ప్రభుత్వ పాఠశాలల నుండి 10వ తరగతిలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థుల ఫోటోలు, మార్కులు, పాఠశాల వివరాలను పొందుపరిచారు. సాధారణంగా ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు అనుసరించే ఈ విధానాన్ని, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ నాయకత్వంలో చేపట్టడం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థపై ప్రజల్లో నమ్మకాన్ని పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
దీనితో పాటు, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ గురుకులం పథకం కింద ప్రత్యేక సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఐఐటీ-జేఈఈ, నీట్ వంటి జాతీయ స్థాయి పోటీ పరీక్షలలో ఉత్తీర్ణత సాధించేందుకు అవసరమైన కార్పొరేట్ స్థాయి ఉచిత శిక్షణ, నిపుణుల మార్గదర్శకత్వం, ఆధునిక వసతులను అందించడానికి ఈ ఉన్నత స్థాయి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
ఐఐటీలు, ఎన్ఐటీలు, ఎయిమ్స్ వంటి ప్రముఖ జాతీయ విద్యా సంస్థలలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, వెనుకబడిన వర్గాల విద్యార్థుల ప్రవేశాలు, ప్రాతినిధ్యాన్ని గణనీయంగా పెంచడమే ఈ ప్రత్యేక శిక్షణా కేంద్రాల ప్రధాన లక్ష్యంగా పేర్కొనబడుతోంది.
Thiruveer: నేను కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నా, నాటకాలు కంటే సినిమా చాలా పెద్ద బాధ్యత : హీరో తిరువీర్
హీరో తిరువీర్, ట్యాలెంటెడ్ హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేష్ విలేజ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ 'ఓ.! సుకుమారి'తో అలరించబోతున్నారు. నూతన దర్శకుడు భరత్ దర్శన్ దర్శకత్వంలో గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై మహేశ్వర్ రెడ్డి మూలి నిర్మిస్తున్నారు. విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన తొలి సినిమా 'శివం భజే' తర్వాత ఈ బ్యానర్ లో రూపొందుతన్న చిత్రమిది.
'సత్లుజ్' మూవీ నిర్మాణ సంస్థపై కేంద్రం కన్నెర్ర.. ఎందుకో తెలుసా?
బాలీవుడ్ నటుడు దిల్జీత్ దొసాంజ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ‘సత్లుజ్’ నిర్మాణ సంస్థపై కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోనుందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిలిం సర్టిఫికేషన్ సర్టిఫికెట్ లేకుండానే ఈ చిత్రాన్ని ఓటీటీలో విడుదల చేయడంతో పాటు, కొన్నిచోట్ల బహిరంగంగా ప్రదర్శించారని కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ వ్యవహారంలో సంబంధిత వ్యక్తులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకొనే అవకాశాలను ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాయి.
Varma: అన్వేషణ లో దర్శకుడు వంశీ నాకంటే బాగా సీన్స్ తీశారు : రామ్ గోపాల్ వర్మ
సునీల్, అఖిల్ ఉడ్డెమారి, డా. శ్రీవాణి గోపిచంద్, వైష్ణవి, సిద్ధార్థ్, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా "ఫైట్ మహా". కలలు నిజమైతే నిజం ఎవరిది అనేది ఈ చిత్ర ట్యాగ్ లైన్. సరికొత్త సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ గా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు దర్శకుడు ఆనంద్ చంద్ర. న్యూ ఐ మూవీస్ ఎల్ ఎల్ పీ బ్యానర్ పై ఏవీఎస్ రాజు, ఆర్ కుమార్ రాజు, ఆనంద్ చంద్ర నిర్మిస్తున్నారు.
వెంకటేశ్వర స్వామి స్తోత్రాలను వెస్ట్రన్ స్టైల్లో విని ఆశ్చర్యపోయా : జి. నాగేశ్వర్ రెడ్డి
శ్రీకాంత్, లయ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటకిరీటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రధాన పాత్రలో ప్రముఖ దర్శకుడు జి. నాగేశ్వర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్. జీకే & సిఎన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం టీజర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. జూలై 17న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు. ఈ వేడుకకు వివి వినాయక్, దశరథ్, కోన వెంకట్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
Rohit Saraf: ప్రశాంత్ వర్మ చిత్రం మహాకాళి షూటింగ్ పూర్తి చేసిన రోహిత్ సరాఫ్
ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ (పీవీసీయూ)లో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందుతున్న చిత్రం 'మహాకాళి' చివరి దశ చిత్రీకరణలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆర్కేడీ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై ఆర్కే దుగ్గల్, రివాజ్ రమేష్ దుగ్గల్ నిర్మిస్తున్న ఈ మైథాలజికల్ ఎపిక్కు ప్రశాంత్ వర్మ క్రియేటర్గా వ్యవహరిస్తుండగా, పూజా కొల్లూరు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.