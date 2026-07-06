లీ చెయోంగ్ను కలిసిన నారా లోకేష్.. ఏపీలో పాదరక్షల తయారీ యూనిట్ వేగవంతం చేయాలి..
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రస్తుత ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలోకి విదేశీ పెట్టుబడులను ఆహ్వానించే విషయంలో సానుకూలంగా వ్యవహరిస్తోంది. సంబంధిత ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రస్తుతం ఈ బాధ్యతపై దక్షిణ కొరియాలో ఉన్నారు. త్వరలో గొప్ప విషయాలు జరగనున్నాయని ఆయన హామీ ఇస్తున్నారు.
Nara Lokesh
నారా లోకేష్ ఇంతకుముందు దక్షిణ కొరియాకు వెళ్లి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులను ఆహ్వానిస్తూ, ప్రస్తుతం అక్కడి కొందరు వ్యాపార అధిపతులతో సమావేశమవుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా, లోకేష్ సియోల్లో, దక్షిణ కొరియాకు చెందిన ప్రఖ్యాత వైద్య పరికరాల ధృవీకరణ పొందిన స్మార్ట్ హెల్త్కేర్ పాదరక్షల సంస్థ షూఆల్స్ చైర్మన్ అండ్ సీఈఓ అయిన లీ చెయోంగ్-గ్యూన్ను కలిశారు.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన మంత్రి లోకేష్, ప్రభుత్వంతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో పాదరక్షల తయారీ యూనిట్ పనులను వేగవంతం చేయాలని షూఆల్స్ సంస్థను కోరారు. రూ.300 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటు కానున్న ఈ యూనిట్ ద్వారా సుమారు 3,000 మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎలక్ట్రానిక్స్- ఫాస్ట్ ఫ్యాషన్ ఉత్పత్తుల విషయంలో దక్షిణ కొరియా ఎంతో పురోగతి సాధించింది.
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