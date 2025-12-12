Nellore: నెల్లూరులో మొట్టమొదటి డీప్ సీ రిసెర్చ్ ఫెసిలిటీ కేంద్రం

భారతదేశంలో మొట్టమొదటి డీప్ సీ రిసెర్చ్ ఫెసిలిటీ కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరులో ఏర్పాటు చేయబడుతోంది. ఈ కేంద్రం తీవ్రమైన సముద్ర పరిస్థితులలో కనిపించే సూక్ష్మజీవులను అధ్యయనం చేస్తుంది. నెల్లూరు సమీపంలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషన్ టెక్నాలజీ సముద్ర తీర ప్రాంగణంలో ఈ సౌకర్యం రాబోతోంది. పారిశ్రామిక, బయో-వైద్య, పర్యావరణ అనువర్తనాల కోసం సూక్ష్మజీవులను అధ్యయనం చేస్తుంది. లోతైన సముద్ర సూక్ష్మజీవులు సూర్యరశ్మి లేకుండా అధిక పీడనం, తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో జీవిస్తాయి. దీనిపై ఎన్ఐఓటీ డైరెక్టర్ మాట్లాడుతూ, వాటి ప్రత్యేకమైన అనుసరణ పారిశ్రామిక, వైద్య, పర్యావరణ ఉపయోగాలకు మద్దతు ఇచ్చే నవల అణువులను ఉత్పత్తి చేయడంలో వారికి సహాయపడుతుంది. నెల్లూరు యూనిట్ లోతైన సముద్ర సూక్ష్మజీవులను నిల్వ చేయడానికి ఆధునిక సాంకేతికత, క్రయో ఫ్రీజర్లను కలిగి ఉంటుంది. ఈ సౌకర్యం ఈ సూక్ష్మజీవులను అధ్యయనం చేయడం, డాక్యుమెంట్ చేయడం, పరిశోధకులు, స్టార్టప్లకు అందుబాటులో ఉంచడంపై దృష్టి పెడుతుంది. ఇది వాణిజ్య ఉత్పత్తుల అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది. శాస్త్రీయ, పారిశ్రామిక ఆవిష్కరణలకు అవకాశాలను సృష్టించడం దీని లక్ష్యం. లోతైన సముద్ర సూక్ష్మజీవులు సాధారణంగా అధిక పీడన వాతావరణంలో మాత్రమే వృద్ధి చెందుతాయి. ఆకస్మిక పీడన మార్పులను తట్టుకోలేవు. లోతైన సముద్ర పరిస్థితులను అనుకరించడానికి నెల్లూరు కేంద్రం లోతైన సముద్ర సూక్ష్మజీవుల సంస్కృతి సౌకర్యాన్ని నిర్వహిస్తుంది. ఇది శాస్త్రవేత్తలు స్థిరమైన ప్రయోగశాల పరిస్థితులలో సూక్ష్మజీవులను అధ్యయనం చేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఎన్ఐఓటీ ఇప్పటికే బంగాళాఖాతం, అరేబియా సముద్రం, హిందూ మహాసముద్రంలో యాత్రల ద్వారా 1000 ఆశాజనక జాతులను జాబితా చేసింది. కొన్ని జాతులు ఇప్పటికే శాస్త్రీయ, వాణిజ్య విలువను చూపించాయి. కొత్త సౌకర్యం ఈ పరిశోధనను మరింత విస్తరించడానికి సహాయపడుతుంది.