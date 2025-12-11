గురువారం, 11 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 11 డిశెంబరు 2025 (16:09 IST)

Smriti Mandhana: క్రికెట్ కంటే నేను మరేదానిని ఎక్కువగా ప్రేమించను.. స్మృతి మంధాన

Smriti Mandhana
Smriti Mandhana
భారత మహిళల క్రికెట్ వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన, క్రికెట్ కంటే తాను మరేదానినీ ఎక్కువగా ప్రేమించనని వెల్లడించింది. 29 ఏళ్ల ఈ స్టార్ క్రికెటర్, భారత్‌తో కలిసి ఐసీసీ మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్‌ను గెలవడం గురించి కూడా మాట్లాడింది. నవీ ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఫైనల్‌లో దక్షిణాఫ్రికాను ఓడించి, నవంబర్ 2న 'విమెన్ ఇన్ బ్లూ' తమ తొలి వన్డే ప్రపంచ కప్ టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకున్నారు. 
 
క్రికెట్ కంటే తాను మరేదానినీ ఎక్కువగా ప్రేమిస్తానని అనుకోను. ఆ భారత జెర్సీని ధరించడమే లక్ష్యం. అదొక్కటి ధరిస్తే చాలు. సమస్యలన్నింటిని అది దూరం చేసేస్తుంది. ఆ ఆలోచన ఒక్కటే జీవితంపై దృష్టి పెట్టడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. చిన్నప్పటి నుండి, బ్యాటింగ్ పట్ల పిచ్చి ఎప్పుడూ ఉండేది. అది ఎవరికీ అర్థం కాలేదు, కానీ తన మనసులో, తనను ఎప్పుడూ ప్రపంచ ఛాంపియన్‌గా పిలవాలని కోరుకునేదాన్ని.. అని మంధాన వెల్లడించింది. 

కొత్తగా నాలుగు లేబర్ కోడ్‌లు... టేక్ హోమ్ శాలరీలో కోత?

కొత్తగా నాలుగు లేబర్ కోడ్‌లు... టేక్ హోమ్ శాలరీలో కోత?కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పాత కార్మిక చట్టాల స్థానంలో కొత్త కార్మిక చట్టాలను తీసుకొచ్చింది. ఇందులోభాగంగా, తాజాగా నాలుగు లేబర్ కోడ్‌లను ప్రవేశపెట్టింది. వీటివల్ల చాలా మంది వేతన జీవులు తీసుకునే టేక్ హోం శాలరీలో కోతపడుతుందనే భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. దీంతో కేంద్ర కార్మిక శాఖ ఓ క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఈ లేబర్ కోడ్‌ల ప్రభావం కేవలం ఇతర అలవెన్సుల్లో కోత పడుతుందేగానీ, టేక్ హోం శాలరీలో ఎలాంటి ప్రభావం ఉండబోదని స్పష్టం చేసింది. పైగా, సీటీసీలో బేసిక్ శాలరీ 50 శాతానికి పెరిగినా అలవెన్సుల్లో కోత పడుతుందే తప్ప చేతికందే వేతనంపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండబోదని స్పష్టం చేసింది.

పెళ్లైన 3 రోజులకే విడాకులు కోరిన వధువు, కారణం ఇదేనంటూ ఫిర్యాదు

పెళ్లైన 3 రోజులకే విడాకులు కోరిన వధువు, కారణం ఇదేనంటూ ఫిర్యాదుపెళ్లయిన 3 రోజులకే ఓ నవ వధువు విడాకులు కోరింది. తను పెళ్లాడిన వ్యక్తి శారీరకంగా అసమర్థుడనీ, దాంపత్య సుఖానికి పనికిరాడని, ఆ విషయాన్ని స్వయంగా అతడే తనతో చెప్పినట్లు ఆమె చెప్పింది. దీనితో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తూ, తాము పెళ్లి సమయంలో ఇచ్చిన కట్నకానుకలతో సహా పెళ్లికి అయిన ఖర్చు మొత్తం తిరిగి ఇచ్చేయాలంటూ డిమాండ్ చేస్తోంది పెళ్లికూతురు కుటుంబం. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోని గోరఖ్ పూర్ లోని ఇండస్ట్రియల్ డెవలెప్మెంట్ అథారిటీలో ఇంజినీరుగా పనిచేస్తున్న 25 ఏళ్ల సహజన్వాలాలోని సంపన్న రైతు కుటుంబానికి చెందిన యువకుడితో యువతికి నవంబర్ 28న పెళ్లయింది.

ysrcp: కడప మేయర్ ఎన్నికలు.. మేయర్‌గా పాకా సురేష్ ఎంపిక

ysrcp: కడప మేయర్ ఎన్నికలు.. మేయర్‌గా పాకా సురేష్ ఎంపికకడప మేయర్ ఎన్నికలకు తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ ఎన్నికకు దూరంగా వుంది. దీంతో కడప మేయర్ పదవిని వైసీపీ చేజిక్కించుకుంది. కడప కార్పొరేషన్ మేయర్‌గా పాకా సురేష్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. కడప మాజీ మేయర్ సురేష్ బాబును తొలగించడంతో ఈ ఎన్నిక అనివార్యమయింది. కడప కార్పొరేషన్‌లో మొత్తం 50 మంది కార్పొరేటర్లుండగా అందులో 49 మంది వైసీపీ నుంచి గెలిచారు.

నకిలీ మద్యం తయారీ కేసు : టీడీపీ బహిష్కృత నేత జయచంద్రారెడ్డి అరెస్టు

నకిలీ మద్యం తయారీ కేసు : టీడీపీ బహిష్కృత నేత జయచంద్రారెడ్డి అరెస్టునకిలీ మద్యం తయారీ కేసులో టీడీపీ బహిష్కృత నేత జయచంద్రారెడ్డిని ఎక్సైజ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో కీలక నిందితుడుగా ఉన్న జయచంద్రారెడ్డిని బెంగుళూరులో ఎక్సైజ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఏపీలోని అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువులో ఈ నకిలీ మద్యం తయారీ దందా బయటపడిన విషయం తెల్సిందే. ఈ కేసులో ఇప్పటికే 31 మంది పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తాజా అరెస్టుతో ఈ సంఖ్య 32కు చేరింది.

నోరు జారితే ఏడేళ్ల జైలుశిక్ష : కర్నాటకలో ద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యల వ్యతిరేక బిల్లు

నోరు జారితే ఏడేళ్ల జైలుశిక్ష : కర్నాటకలో ద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యల వ్యతిరేక బిల్లుకర్నాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నోరు జారితే ఇక ఏడేళ్లపాటు జైలుశిక్ష విధించనున్నారు. ఈ మేరకు కర్నాటక రాష్ట్ర శాసనసభలో ద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యల వ్యతిరేక బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. కులం, మతం, లింగం, జన్మస్థలం వంటి అంశాలపై ఇతరుల మవోభావాలను దెబ్బతినేలా మాట్లాడితే కఠిన శిక్షలు, జరిమానాలు విధించడం ఈ బిల్లు ముఖ్య ఉద్దేశం.

Watch More Videos

మనల్ని విమర్శించే వారి తిట్ల నుంచే పాజిటివ్ ఎనర్జీని తీసుకుందాం. ఎదుగుదాం

మనల్ని విమర్శించే వారి తిట్ల నుంచే పాజిటివ్ ఎనర్జీని తీసుకుందాం. ఎదుగుదాంఈషా రెబ్బా, సత్య, హర్ష చెముడు, సూర్య శ్రీనివాస్ , సత్యం రాజేశ్, కుషిత కల్లపు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఆహా ఒరిజినల్స్ వెబ్ సిరీస్ "త్రీ రోజెస్". ఆహా ఓటీటీలో సూపర్ హిట్టయిన ఈ సిరీస్ సీజన్ 2 డిసెంబర్ 13వ తేదీ నుంచి స్ట్రీమింగ్ కు రెడీ అవుతోంది. రాశీ సింగ్ మరో కీ రోల్ చేసింది. ఈ సిరీస్ ను మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై ఎస్ కేఎన్ నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ మారుతి షో రన్నర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. రవి నంబూరి, సందీప్ బొల్ల రచన చేయగా..కిరణ్ కె కరవల్ల దర్శకత్వం వహించారు. ఈ రోజు ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

హీరో కార్తి చిత్రం వా వాత్తియార్‌ రిలీజ్‌కు చిక్కులు - మద్రాస్ హైకోర్టు బ్రేక్

హీరో కార్తి చిత్రం వా వాత్తియార్‌ రిలీజ్‌కు చిక్కులు - మద్రాస్ హైకోర్టు బ్రేక్కార్తి హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం వా వాత్తియార్. తెలుగులో అన్నగారు వస్తారు. నలన్ కుమార స్వామి దర్శకుడు. డిసెంబరు 12వ తేదీన విడుదల కావాల్సివుంది. అయితే, ఈ చిత్రం విడదలకు మద్రాస్ హైకోర్టు బ్రేక్ వేసింది. ప్రముఖ ఫైనాన్షియర్ అర్జున్ లాల్ వద్ద ఈ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ స్టూడియో గ్రీన్ రూ.10.35 కోట్ల రుణం తీసుకుది. ఈ మొత్తానికి వడ్డీతో కలిపి రూ.21.78 కోట్లు అయింది. ఈ మొత్తం చెల్లించేవరకు చిత్రం విడుదల చేయొద్దని నిర్మాణ సంస్థ స్టూడియో గ్రీన్ అధినేత కేఈ జ్ఞానవేల్ రాజాను ఆదేశిస్తూ విడుదలపై మధ్యంతర స్టే విధించింది.

సెట్‌లోనే నటిస్తూనే చనిపోవాలన్నదే కోరిక - జిమ్‌లో దుస్తులపై ట్రోల్స్ చేశారు : నటి ప్రగతి

సెట్‌లోనే నటిస్తూనే చనిపోవాలన్నదే కోరిక - జిమ్‌లో దుస్తులపై ట్రోల్స్ చేశారు : నటి ప్రగతినటిస్తూనే తాను చనిపోవాలనివుందని, సినిమా లేనిదే తాను లేనని, సినిమా వల్లే తనకు ఇంత గుర్తింపు వచ్చిందని సినీ నటి ప్రగతి అన్నారు. పైగా, సరదాగా ప్రారంభించిన పవర్ లిఫ్టింగ్ ఇపుడు పతకాలు తెచ్చిపెడుతోందని అన్నారు. ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించినపుడు చాలా మంది ట్రోల్స్ చేశారన్నారు. ఈ వయసులో ఇది నీకు అవసరమా అంటూ ఎద్దేవా చేశారని, జిమ్ చేస్తున్నపుడు తన వస్త్రధారపైనా విమర్శలు కురిపించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అయితే, జిమ్‌కు చీర కట్టుకునో లేదా చుడిదార్ వేసుకుని వెళ్లలేమనే విషయాన్ని ప్రతి ఒక్క ట్రోలర్ తెలుసుకోవాలని కోరారు. ఈ ట్రోలిగ్ చూసి తన కుమార్తెకి ఏమైనా ఇబ్బంది కలుగుతుందేమోనని భయపడ్డాడనని ప్రగతి అన్నారు.

Riya Singha: జెట్లీ నుంచి మిస్ యూనివర్స్ రియా సింఘా ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్

Riya Singha: జెట్లీ నుంచి మిస్ యూనివర్స్ రియా సింఘా ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్టాలీవుడ్ ఫేవరేట్ ద్వయం సత్య, దర్శకుడు రితేష్ రానా 'జెట్లీ'తో అలరించబోతున్నారు. మేకర్స్ ముందుగా రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సత్య ఒక విమానం పైన కూర్చుని "I am done with comedy"అని ప్రజెంట్ చేయడం హిలేరియస్ అనిపించింది. క్లాప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చిరంజీవి (చెర్రీ) , హేమలత పెద్దమల్లు నిర్మిస్తున్న జెట్లీని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ సమర్పిస్తున్నారు. భారీ బ్యానర్లు చేతులు కలపడంతో ఇది స్కై-లెవెల్ ఎంటర్టైనర్ రాబోతుందనే విషయం స్పష్టమవుతోంది. జెట్లీ తో మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా రియా సింఘా హీరోయిన్‌గా టాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెడుతోంది.

జై బాలయ్య అంటూ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న సఃకుటుంబానాం

జై బాలయ్య అంటూ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న సఃకుటుంబానాంరామ్ కిరణ్, మేఘ ఆకాష్ జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం సఃకుటుంబానాం. నటకిరీటి రాజేంద్రప్రసాద్, హాస్యబ్రహ్మ బ్రహ్మానందం, శుభలేఖ సుధాకర్, సత్య, రాజశ్రీ నాయర్, రచ్చ రవి, గిరిధర్, తాగుబోతు రమేష్, భద్రం తదితరులు కీలకపాత్రలో పోషిస్తున్నారు. మణిశర్మ ఈ సినిమాకు సంగీతాన్ని అందించగా మధు దాసరి డిఓపిగా పనిచేశారు. ఎడిటర్ గా శశాంక్ మలి చేశారు. ఉదయ్ శర్మ రచన దర్శకత్వంలో మహదేవ్ గౌడ్, నాగరత్న నిర్మాతలు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com