Smriti Mandhana: క్రికెట్ కంటే నేను మరేదానిని ఎక్కువగా ప్రేమించను.. స్మృతి మంధాన
భారత మహిళల క్రికెట్ వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన, క్రికెట్ కంటే తాను మరేదానినీ ఎక్కువగా ప్రేమించనని వెల్లడించింది. 29 ఏళ్ల ఈ స్టార్ క్రికెటర్, భారత్తో కలిసి ఐసీసీ మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్ను గెలవడం గురించి కూడా మాట్లాడింది. నవీ ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికాను ఓడించి, నవంబర్ 2న 'విమెన్ ఇన్ బ్లూ' తమ తొలి వన్డే ప్రపంచ కప్ టైటిల్ను కైవసం చేసుకున్నారు.
క్రికెట్ కంటే తాను మరేదానినీ ఎక్కువగా ప్రేమిస్తానని అనుకోను. ఆ భారత జెర్సీని ధరించడమే లక్ష్యం. అదొక్కటి ధరిస్తే చాలు. సమస్యలన్నింటిని అది దూరం చేసేస్తుంది. ఆ ఆలోచన ఒక్కటే జీవితంపై దృష్టి పెట్టడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. చిన్నప్పటి నుండి, బ్యాటింగ్ పట్ల పిచ్చి ఎప్పుడూ ఉండేది. అది ఎవరికీ అర్థం కాలేదు, కానీ తన మనసులో, తనను ఎప్పుడూ ప్రపంచ ఛాంపియన్గా పిలవాలని కోరుకునేదాన్ని.. అని మంధాన వెల్లడించింది.