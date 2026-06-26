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Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 26 June 2026 (10:33 IST)

విశాఖలో నవ వధువు ఆత్మహత్య.. కారణం ఏంటి?

marriage
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (10:20 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (10:33 IST)
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విశాఖలో నవ వధువు ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. విశాఖపట్నం నగరంలోని పి.ఎం. పాలెం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న మధురవాడ ప్రాంతంలో, ఒక నవవధువు తన నివాసంలో మృతి చెంది కనిపించింది. మృతురాలిని విజయనగరం జిల్లా మెంటాడకు చెందిన వై. కృష్ణవేణి (25)గా గుర్తించారు. ఆమె ఈ ఏడాది మే 13న విశాఖపట్నానికి చెందిన మురళిని వివాహం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. 
 
వివరాల్లోకి వెళితే.. ఉపాధి కోసం నగరానికి వచ్చిన ఈ దంపతులు జూన్ మొదటి వారంలో ఆర్.హెచ్. కాలనీలోని ఒక అద్దె ఇంటికి మారారు. మురళి ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తుండగా, కృష్ణవేణి గోపాలపట్నంలోని ఒక దుకాణంలో పనిచేసేవారు. బుధవారం ఉదయం పనికి వెళ్లిన మురళి, సాయంత్రం ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసరికి తన భార్య మృతి చెంది ఉండటాన్ని గమనించాడు.
 
పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి ఆధారాలు సేకరించారు. అక్కడ ఎటువంటి సూసైడ్ నోట్ లభించలేదు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాన్ని కింగ్ జార్జ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మరణానికి గల కారణం ఇంకా తెలియరాలేదని పి.ఎం. పాలెం పోలీసులు తెలిపారు. దర్యాప్తులో భాగంగా వారు మురళిని, ఇరు కుటుంబాల సభ్యులను విచారిస్తున్నారు.
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సెల్వి

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