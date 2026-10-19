Pawan Kalyan: రహదారిని ధ్వంసం చేసిన వ్యక్తులు.. పవన్ కల్యాణ్ సీరియస్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, పల్లె పండుగ పథకం కింద నిర్మించిన రహదారిని ధ్వంసం చేసిన వ్యక్తులపై నాన్-బెయిలబుల్ (బెయిల్ లభించని) కేసు నమోదు చేయాలని సోమవారం ఆదేశించారు.
తిరుపతి జిల్లా, పుల్లంపేట మండలంలోని అనంతసముద్రం, పాపక్కగారిపల్లె గ్రామాల మధ్య నిర్మించిన రహదారిని ధ్వంసం చేసిన ఘటనను ఆయన తీవ్రంగా పరిగణించారు.
ప్రభుత్వ ఆస్తిని ధ్వంసం చేసినందుకు బాధ్యుడైన సుబ్బారెడ్డిపై కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన ఇంజనీరింగ్ అధికారులను ఆదేశించారు.
రహదారిని ధ్వంసం చేసిన వ్యక్తులపై రెవెన్యూ రికవరీ యాక్ట్ ప్రయోగించాలని, తద్వారా జరిగిన నష్టానికి అయ్యే వ్యయాన్ని వారి నుండే వసూలు చేయాలని ఆయన అధికారులకు సూచించారు.
అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, ఈ ఘటన మరియు తదుపరి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై పవన్ కళ్యాణ్ సోమవారం పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు చెందిన సీనియర్ ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.
గ్రామస్థుల సమాచారం మేరకు, సుబ్బారెడ్డి అనే వ్యక్తి, వెంకటసుబ్బారెడ్డి అనే మరో వ్యక్తి సహాయంతో ట్రాక్టర్ ఉపయోగించి 100 మీటర్ల మేర రహదారిని దున్ని ధ్వంసం చేశాడని అధికారులు తెలిపారు.
ఈ రహదారిని ‘పల్లె పండుగ 3.0’ కార్యక్రమం కింద కేవలం వారం రోజుల క్రితమే రూ. 4.75 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించారు. ఇటీవల ప్రారంభించిన పల్లె పండుగ 3.0 అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన గ్రామీణాభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో మూడవ విడత పథకం నిందితులను అరెస్టు చేసి, ఈ సాయంత్రం లోపు మెజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరుస్తామని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో, బాధ్యులపై తీసుకోవాల్సిన చర్యల గురించి పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రజల సౌకర్యం కోసం నిర్మించిన ప్రభుత్వ ఆస్తులను ధ్వంసం చేయడం క్షమించరాని నేరమని పేర్కొన్న ఆయన, రహదారిని ధ్వంసం చేసిన వ్యక్తిపై నాన్-బెయిలబుల్ కేసులు నమోదు చేయాలని ఆదేశించారు.
ప్రజల సొమ్ముతో నిర్మించిన రహదారిని ధ్వంసం చేయడం దుర్మార్గపు చర్య అని పేర్కొన్న ఆయన, దీనికి పాల్పడిన నాయకులను, వారికి మద్దతు ఇచ్చిన వారిని చట్టం ముందు నిలబెట్టాలని స్పష్టం చేశారు.
ప్రజల ప్రయోజనం కోసం ప్రభుత్వం కల్పించిన మౌలిక సదుపాయాలను ధ్వంసం చేసిన వ్యక్తుల వివరాలను అందరికీ తెలిసేలా వెల్లడించాలని కూడా నిర్ణయించారు.