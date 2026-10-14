Vangaveeti Radha: జనసేన పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్న వంగవీటి రాధ
అన్ని ఊహాగానాలకు తెరదించుతూ, వంగవీటి రాధా బుధవారం జనసేన పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో అధికారికంగా ఆ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. ఆయనతో పాటు తిరుపతికి చెందిన ప్రణీత్ ప్రమోద్ కూడా పార్టీలో చేరారు. జనసేన అధినేత, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ వారికి పార్టీ కండువాలు కప్పి సాదరంగా ఆహ్వానించారు.
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ఇంకా విజయవాడ మేయర్ పదవికి వంగవీటి రాధా పేరును, తిరుపతి మేయర్ పదవికి ప్రణీత్ ప్రమోద్ పేరును పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. వంగవీటి రాధా మొదట 2004లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. ఆ తర్వాత 2008లో ప్రజారాజ్యం పార్టీలో చేరి, 2009 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గం నుండి పోటీ చేసి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి చేతిలో ఓడిపోయారు.
2014లో వైఎస్సార్సీపీలో చేరి ఆ పార్టీ తరపున పోటీ చేసినప్పటికీ, టీడీపీ అభ్యర్థి గద్దె రామ్మోహన్ రావు చేతిలో ఓటమి పాలయ్యారు. ఆయన విజయవాడ నగర అధ్యక్షుడిగా, సమన్వయకర్తగా కూడా పనిచేశారు. అయితే, 2019 ఎన్నికల్లో విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గ టికెట్ దక్కకపోవడంతో ఆయన వైఎస్సార్సీపీని వీడారు.
ఆ తర్వాత 2019 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు రాధా టీడీపీలో చేరారు.
అప్పటి నుండి టీడీపీలోనే కొనసాగుతున్నప్పటికీ, ఆయన పార్టీ కార్యకలాపాల్లో అంతగా చురుకుగా లేరు.
అయితే, ప్రస్తుతం విజయవాడ మేయర్ పదవి 'అన్రిజర్వ్డ్' కేటగిరీలోకి రావడంతో, కూటమి భాగస్వామ్య పక్షాల మధ్య సీట్ల సర్దుబాటులో భాగంగా ఈ పదవిని జనసేనకు కేటాయించే అవకాశంపై చర్చలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో, రాధా కృష్ణ ఆ పార్టీ తరపున మేయర్ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగవచ్చనే ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి.
ఇదే సమయంలో, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేథా బుధవారం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ప్రకటించారు. మేయర్, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్, జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ పదవులకు సంబంధించిన రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేస్తూ ప్రభుత్వం గెజిట్ నోటిఫికేషన్లను కూడా జారీ చేసింది.
అదే సమయంలో, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి సీట్ల సర్దుబాటుపై అధికార కూటమి నేతలు చర్చలు జరుపుతున్నారు. జనసేన నాయకులు నాదెండ్ల మనోహర్, లింగమనేని రమేష్, హరిప్రసాద్ ముఖ్యమంత్రి క్యాంపు కార్యాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో చర్చలు జరిపారు.
ఈ సమావేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ టీడీపీ అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు కూడా పాల్గొన్నారు.
మేయర్ పదవుల తుది కేటాయింపు మరియు అభ్యర్థుల ఎంపిక కోసం ఇంకా వేచి చూడాల్సి ఉంది.