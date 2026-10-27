అతి తీవ్రమైన అర్నబ్ తుఫాను.. ప్రతి ప్రాణాన్ని కాపాడటమే ముఖ్యం.. చంద్రబాబు
అతి తీవ్రమైన అర్నబ్ తుఫాను బుధవారం నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని దాటనున్న నేపథ్యంలో, ప్రతి ప్రాణాన్ని కాపాడటమే ప్రభుత్వ ప్రథమ ప్రాధాన్యత అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం అన్నారు. ప్రజలు ప్రశాంతంగా ఉండాలని, అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అధికారులకు సహకరించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ అర్నబ్ తుఫానును ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, ప్రతి ప్రాణాన్ని కాపాడటమే మా ప్రథమ ప్రాధాన్యత. ఈ ఉదయం నుంచి నేను నాలుగుసార్లు పరిస్థితిని సమీక్షించాను మరియు జిల్లా కలెక్టర్లు, ఉన్నతాధికారులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాను.
నిరంతర సమీక్షల ద్వారా, నేను తరలింపులను పర్యవేక్షిస్తున్నాను. సిబ్బంది, పరికరాలు, నిత్యావసర వస్తువులు ప్రమాదకర ప్రాంతాలకు సకాలంలో చేరేలా చూస్తున్నాను.." అని సీఎం ఎక్స్ పోస్ట్ ద్వారా తెలిపారు. ఇప్పటికే 2,360 మంది గర్భిణీ స్త్రీలను వైద్య సదుపాయాలకు తరలించాము.
జిల్లాలకు పన్నెండు ఎన్డిఆర్ఎఫ్ మరియు పది ఎస్డిఆర్ఎఫ్ బృందాలను కేటాయించడం జరిగింది. పోలీసులు, అగ్నిమాపక సేవలు, వైద్య బృందాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. నౌకాదళం, కోస్ట్ గార్డ్ సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఆహారం, తాగునీరు, మందులు, జనరేటర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, 8,400 మందికి పైగా విద్యుత్ పునరుద్ధరణ సిబ్బందిని సమీకరించామని చంద్రబాబు తెలిపారు. కంట్రోల్ రూమ్లు ఇరవై నాలుగు గంటలూ పనిచేస్తున్నాయని చంద్రబాబు అన్నారు.