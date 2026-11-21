షర్మిల నా కుమార్తె వయసు గల అమ్మాయి.. వైఎస్ నేను ఫ్రెండ్స్.. చంద్రబాబు
ఇటీవలి కాలంలో తెలుగు రాజకీయాల్లో పరిస్థితులు అత్యంత ఆందోళనకరంగా మారాయి. రాజకీయ పార్టీలు వ్యక్తిగత హద్దులను దాటి, ఒకరిపై ఒకరు బురద జల్లుకునే స్థాయికి దిగజారాయి. ముఖ్యంగా, షర్మిల తన కుమార్తె వివాహానికి ఆహ్వానించేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును కలిసిన సందర్భంలో, సాక్షి మీడియా అత్యంత అభ్యంతరకరమైన కథనాన్ని ప్రచురించడంతో ఈ పరిస్థితి మరింత తీవ్రమైంది. షర్మిల, చంద్రబాబును కలిసిన వార్తను ప్రచురించే క్రమంలో, సాక్షి మీడియా చెట్టాపట్టాలు వంటి అత్యంత అసభ్యకరమైన శీర్షికను ఉపయోగించింది.
Chandrababu
దీనిపై స్పందించిన షర్మిల, చంద్రబాబు తన తండ్రి వయసు గల వ్యక్తి అని, ఆయనను తన కుమార్తె వివాహానికి ఆహ్వానించడంలో ఎటువంటి తప్పు లేదని స్పష్టం చేశారు. సాక్షి మీడియా ఉపయోగించిన భాషా శైలిని ఆమె తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు.
ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారంపై స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పందించారు. సాక్షి మీడియా, వైఎస్సార్సీపీ అనుసరిస్తున్న ఇటువంటి అభ్యంతరకరమైన ధోరణిని ఆయన తీవ్రంగా విమర్శించారు.
ఈ విషయంపై చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, "షర్మిల నా కుమార్తె వయసు గల అమ్మాయి. ఆమె తండ్రి వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డితో నాకు మంచి సంబంధాలు ఉండేవి. నిజానికి, అప్పట్లో మేము చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్ళం. వైఎస్ఆర్ తన పిల్లల వివాహాలకు నన్ను కూడా ఆహ్వానించేవారు. ఇప్పుడు ఆయన కుమార్తె, జగన్ సోదరి అయిన షర్మిల తన కుమార్తె వివాహానికి నన్ను ఆహ్వానించడానికి వస్తే, 'సాక్షి' మీడియా దీనిని కూడా తప్పుగా చిత్రీకరిస్తోంది" అని పేర్కొన్నారు.
రాజకీయాల్లో ఎప్పుడూ వ్యక్తిగత హద్దులను దాటకూడదని, వ్యక్తుల వ్యక్తిత్వాన్ని దెబ్బతీసేలా వ్యవహరించకూడదని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. దురదృష్టవశాత్తూ, వైఎస్సార్సీపీ ఇప్పుడు సాక్షి మీడియా ద్వారా సరిగ్గా అదే పని చేస్తోందని ఆయన విమర్శించారు. ప్రచురితమైన ఆ అభ్యంతరకర కథనం పట్ల ఆయన తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
"కనీసం ఎవరో కాదు, సొంత చెల్లెలు" - సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు @ncbn షర్మిల ఆహ్వానంపైనా రాజకీయమా అంటూ వైసీపీ @YSRCParty అధినేత జగన్ @ysjagan ను పరోక్షంగా ఉద్దేశించి తెలుగుదేశం అధ్యక్షుడిగా ప్రశ్నించారు. సాక్షి పేపర్ల కథనాలను ప్రస్తావించారు. పీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల @realyssharmila వచ్చి ఆహ్వానించారని, రాజశేఖర్ రెడ్డి కూడా తన పిల్లల పెళ్లిళ్లకు ఆహ్వానించేవారని, 1978 నుంచి 83 వరకు మిత్రులమని చెప్పారు. #Chandrababu #YSSharmila #YSJagan #TV5News— TV5 News (@tv5newsnow) November 21, 2026