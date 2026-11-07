నవంబర్ 8, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ సూచన
తెలంగాణ: సాధారణ పరిస్థితులు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చాలా ప్రాంతాల్లో పొడి వాతావరణం ఉండే అవకాశం ఉంది. ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 30 డిగ్రీల నుండి 32 డిగ్రీల వరకు ఉండవచ్చు. రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 16 డిగ్రీల నుం 20 డిగ్రీల వరకు ఉండి, చల్లని వాతావరణం ఉంటుంది.
Weather forecast
హైదరాబాద్- పరిసర ప్రాంతాలు: ఆకాశం ప్రధానంగా స్పష్టంగా లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. ఉదయాన్నే స్వల్ప పొగమంచు లేదా మసక వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ - తీర ప్రాంతం: ఈశాన్య రుతుపవనాల ప్రభావంతో తీర ప్రాంతంలోని కొన్ని చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 31 డిగ్రీల నుంచి 33 డిగ్రీల వరకు.
రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 22 డిగ్రీల నుంచి 24 డిగ్రీల వరకు
రాయలసీమ: సాధారణంగా పొడి వాతావరణం ఉంటుంది. తమిళనాడు సరిహద్దులో ఉన్న దక్షిణ జిల్లాల వైపు అక్కడక్కడా మేఘావృతమై ఉండవచ్చు.
పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 30 డిగ్రీల నుంచి 32 డిగ్రీల వరకు.
రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 19 డిగ్రీల నుంచి 22 డిగ్రీల వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.