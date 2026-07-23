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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (10:20 IST)

స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ స్కామ్ : నిందితులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

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Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (10:20 IST)
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స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ ద్వారా అధిక రాబడులు ఇప్పిస్తామని పెట్టుబడిదారులను మోసం చేసిన ఒక పెట్టుబడి మోసపు ముఠాను పోలీసులు ఛేదించి, ప్రధాన నిందితులను అరెస్టు చేశారు.
 
 హైదరాబాద్‌కు చెందిన వీఆర్ ట్రేడింగ్ సర్వీసెస్ ప్రతినిధులు నెలకు 10 నుంచి 20 శాతం రాబడి ఇస్తామని ఆశ చూపి తనను ప్రలోభపెట్టారని కామతం సుజాత ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ కేసు నమోదైంది. 
 
నిందితులు కిచ్చ వీరభద్రరావు, రాజ్యలక్ష్మి, జాన్ వెస్లీ, వెంకట దుర్గ ప్రసాద్, ఒక ట్రేడింగ్ అధికారితో వీడియో కాల్స్ ద్వారా, వారి కార్యాలయానికి వచ్చి తమ సంస్థ విశ్వసనీయత గురించి ఆమెను నమ్మించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
వారి మాటలు నమ్మి, సుజాత పలు వాయిదాలలో రూ.25 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టారు.
 
ఆమె నమ్మకం పొందడానికి నిందితులు మొదట లాభాల పేరుతో చిన్న మొత్తాలు చెల్లించారని, కానీ ఆ తర్వాత మిగిలిన రూ.15 లక్షలు తిరిగి ఇవ్వడంలో విఫలమయ్యారని పోలీసులు తెలిపారు. వీరు మరో పెట్టుబడిదారురాలు సునీతను రూ.40 లక్షలతో పాటు పలువురిని మోసం చేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 
 
రిమ్స్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, జిల్లా ఎస్పీ షెల్కే నాచికేత్ విశ్వనాథ్ పర్యవేక్షణలో ప్రధాన నిందితుడు వీరభద్ర రావు అలియాస్ కె.వి. రావును అరెస్టు చేశారు. తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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