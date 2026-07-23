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  4. Brothers Held For one Kg Gold Theft
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (09:05 IST)

కేజీ బంగారాన్ని కొట్టేసిన సోదరులు.. జ్యువెలరీ షాపుకు కన్నం వేసి..?

one Kg Gold
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (09:05 IST)
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one Kg Gold
బంజారాహిల్స్‌లోని ఒక జ్యువెలరీ ఎగుమతి సంస్థ నుండి 1.028 కిలోల బంగారు ఆభరణాలను దొంగిలించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఇద్దరు సోదరులను హైదరాబాద్ పోలీసులు బుధవారం అరెస్టు చేశారు. అలాగే, దొంగిలించబడిన ఆభరణాలన్నింటినీ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్, సాంకేతిక ఆధారాలను ఉపయోగించి ఈ కేసును ఛేదించినట్లు డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (టాస్క్ ఫోర్స్) గైక్వాడ్ వైభవ్ రఘునాథ్ తెలిపారు. 
 
నిందితులను గురుకృప ఎక్స్‌పోర్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌లో సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌గా పనిచేస్తున్న సోన్‌కాంబలే హరీష్ (29),  ఒక ఐటీ కంపెనీలో ఆఫీస్ బాయ్‌గా పనిచేస్తున్న అతని సోదరుడు సోన్‌కాంబలే ఆకాష్ (25)గా గుర్తించారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న హరీష్, దొంగతనానికి పథకం వేసి, ఆ తర్వాత తన సోదరుడిని కూడా ఇందులో భాగం చేశాడని పోలీసులు తెలిపారు. 
 
హరీష్ మొదట జూలై 16న దొంగతనానికి ప్రయత్నించి, ఆ తర్వాత ఆ ప్రణాళికను విరమించుకున్నాడు. మరుసటి రోజు, అతను విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేసి, ఇనుప కడ్డీలను కత్తిరించి, బాత్రూమ్ వెంటిలేషన్ రంధ్రం ద్వారా కార్యాలయంలోకి ప్రవేశించి, లాకర్‌ను తెరిచాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 
 
ఉద్యోగి కావడంతో, అతనికి కార్యాలయ అమరిక, సీసీటీవీ కెమెరాల స్థానాలపై అవగాహన ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ సోదరులు 1.028 కిలోల బరువున్న ఏడు బంగారు గొలుసులు, ఏడు జతల చెవిపోగులను దొంగిలించారని వారు తెలిపారు. ఈ ఘటన తర్వాత హరీష్ తిరిగి విధుల్లో చేరి, ప్రాథమిక విచారణలో పాల్గొన్నాడని, దీంతో ఎలాంటి అనుమానం కలగలేదని పోలీసులు తెలిపారు. 
 
దర్యాప్తు అధికారులు తర్వాత సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ద్వారా అతని కదలికలను గుర్తించి, సాంకేతిక ఆధారాలతో వాటిని ధృవీకరించడంతో, మంగళ్‌హాట్‌లో ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. దొంగిలించిన బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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