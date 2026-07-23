  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Teenager Dies As Cell Phone Explodes
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (08:54 IST)

ఛార్జింగ్ అవుతున్న ఫోన్ పేలడంతో 14 ఏళ్ల బాలుడి మృతి

Cell Phone
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (08:54 IST)
google-news
Cell Phone
సెల్‌ఫోన్లతో ఇబ్బందులు తప్పవనేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. తాజాగా సెల్ ఫోన్ పేలిన ఘటనలో ఓ బాలుడు మృతి చెందాడు. కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా, చింతలమానెపల్లి మండలం గుడెం గ్రామానికి చెందిన 14 ఏళ్ల బాలుడు, బుధవారం ఉదయం తన సెల్ ఫోన్ బ్యాటరీ పేలడంతో దవడకు తీవ్ర గాయాలై మరణించాడు. 
 
పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఎనిమిదవ తరగతి చదువుతున్న తన కుమారుడు సెల్ ఫోన్ బ్యాటరీ పేలుడు వల్ల తీవ్రంగా గాయపడ్డాడని మృతుడి తండ్రి తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. 
 
గాయపడిన కుమారుడిని ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలోనే అతను మరణించాడు. ఛార్జింగ్‌లో ఉన్న ఫోన్ బ్యాటరీతో తన కుమారుడు ఏదో చేస్తుండగా అది పేలిందని తండ్రి పోలీసులకు తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
జూలై 23, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?

అబ్జెక్ష‌న్ మై లార్డ్‌కు అండగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి

అబ్జెక్ష‌న్ మై లార్డ్‌కు అండగా మెగాస్టార్ చిరంజీవికొత్త త‌ర‌హా సినిమాల‌ను అభినందిస్తూ వాటికి త‌న వంతు స‌పోర్ట్‌ను అందించే మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇప్పుడు మ‌రోసారి ఓ న్యూ కాన్సెప్ట్ కంటెంట్‌కు అండ‌గా నిలిచారు. అదే ‘అబ్జెక్ష‌న్ మై లార్డ్‌’. ఈ ఒరిజిన‌ల్ ట్రైల‌ర్‌ను చిరంజీవి విడుద‌ల చేశారు. ఈ న‌టుడు శ్రీకాంత్ మేకా ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో రూపొందిన ఈ సిరీస్ ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ఛానెల్ జీ5లో జూలై 31 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. వైవిధ్య‌మైన సినిమాలు, సిరీస్‌, షోస్‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రిస్తోన్న జీ5 త‌న ప్ర‌త్యేక‌త‌ను నిలుపుకుంటూ ‘అబ్జెక్ష‌న్ మై లార్డ్‌’ అనే కోర్ట్ డ్రామాతో మెప్పించ‌టానికి సిద్ధ‌మ‌వుతోంది. అందులో భాగంగా మేక‌ర్స్ ‘అబ్జెక్ష‌న్ మై లార్డ్‌’ అనే ఒరిజిన‌ల్ ట్రైల‌ర్‌ను బుధ‌వారం రోజున రిలీజ్ చేశారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి.

Jayasudha : సమ్మర్ హాలిడేస్.. లో అమ్మమ్మ సుశీలమ్మగా జయసుధ

Jayasudha : సమ్మర్ హాలిడేస్.. లో అమ్మమ్మ సుశీలమ్మగా జయసుధప్రొడ్యూసర్ గా, డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు ధీరజ్ మొగిలినేని. ఆయన తన ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ పై "సమ్మర్ హాలిడేస్" అనే చిల్డ్రన్ మూవీని త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమాను మన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే ఒక అందమైన కథతో దర్శకుడు శ్రీకర్ రూపొందిస్తున్నారు.

Rahul Sipligunj : బైక్ రైడర్ సీటులో దారిచూపిన వ్యక్తి అంటూ ఆనందక్షణాలతో రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌

Rahul Sipligunj : బైక్ రైడర్ సీటులో దారిచూపిన వ్యక్తి అంటూ ఆనందక్షణాలతో రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌నా సంగీత ప్రయాణంలో నాకు దారి చూపిన వ్యక్తి... ఈ రోజు, నా కలల బైక్ రైడర్ సీటులో కూర్చున్నారు. జీవితం ఒక అందమైన వలయంలా తిరిగి వస్తుంది.. అంటూ ఆనందోకూడిన క్షణాలను సోషల్ మీడియాలో రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌ వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ యాసతోపాటు ఓల్డ్ సిటీ స్టయిల్ లో పాటలు పాడే రాహుల్ కు ఒక్కసారిగా ఆర్.ఆర్.ఆర్. సినిమాతో ప్రపంచానికి తెలియజేశారు కీరవాణి. మరి అలాంటి క్షణాలు మరోసారి రాబోతున్నాయంటూ హింట్ ఇచ్చారు.

Prashanth Neel : డ్రాగన్ కు ముందు భయపెట్టే చిత్రంగా ప్రశాంత్ నీల్ 418 చిత్రం సిద్ధమైంది

Prashanth Neel : డ్రాగన్ కు ముందు భయపెట్టే చిత్రంగా ప్రశాంత్ నీల్ 418 చిత్రం సిద్ధమైందిడ్రాగన్ కు ముందు భయపెట్టే చిత్రంగా ప్రశాంత్ నీల్ 418 చిత్రం సిద్ధమైంది. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు చివరి దశలో వున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించింది. జూలై 31న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ చిత్రానికి కీర్తన్ నడగౌడ కథ, దర్శకత్వం వహించారు. నవీన్ ఎర్నేని, వై. రవిశంకర్ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మించారు.

Allari Naresh :సురభి తో నా కంటి మీద కునుకే లేదంటున్న అల్లరి నరేష్

Allari Naresh :సురభి తో నా కంటి మీద కునుకే లేదంటున్న అల్లరి నరేష్అల్లరి నరేష్ తనదైన శైలిలో ఎంటర్ టైన్మెంట్ మూవీ గా రంభ ఊర్వశి మేనక చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. సురభి నాయికగా నటిస్తున్న ఈ సినిమా నుంచి నా కంటి మీద కునుకే లేదనే... రొమాంటిక్ మెలోడీ చిత్ర టీమ్ విడుదల చేసింది. ఫాంటసీ ఎంటర్‌టైనర్‌ గా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, హాస్య మూవీస్ బ్యానర్లపై రాజేష్ దండా, నిమ్మకాయల ప్రసాద్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. చంద్ర మోహన్ చింతాడ దర్శకత్వం వహిస్తున్నరారు.