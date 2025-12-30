Telangana: తెలంగాణలో తీవ్రమైన చలిగాలులు.. వెదర్ అప్డేట్
తెలంగాణ తీవ్రమైన చలిగాలుల బారి నుండి కోలుకోలేకపోతుంది. పలు జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పడిపోగా, హైదరాబాద్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు ఒక అంకెకు లేదా దానికి దగ్గరగా నమోదయ్యాయి.
హైదరాబాద్లో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత హెచ్సియు, శేరిలింగంపల్లిలో నమోదైంది, అక్కడ పాదరసం 8.8 సెల్సియస్కి పడిపోయింది. జిహెచ్ఎంసి పరిధిలోని ఇతర ప్రాంతాలలో రాజేంద్రనగర్ (10°C), మౌలాలి (10.2° సెల్సియస్కి), గచ్చిబౌలి (10.9సెల్సియస్కి), అల్వాల్, కుత్బుల్లాపూర్ (ప్రతిచోటా 11సెల్సియస్కి), ఆ తర్వాత శివరాంపల్లి (11.1సెల్సియస్కి), మచ్చ బొల్లారం (11.3సెల్సియస్కి) ఉన్నాయి. అనేక ఇతర ప్రాంతాలలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 11.6సెల్సియస్కి, 12.9 సెల్సియస్కి మధ్య నమోదయ్యాయి.
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా, కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్లో అత్యల్ప కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 5.6°సెల్సియస్గా నమోదైంది, ఆ తర్వాత ఆదిలాబాద్ (6°సెల్సియస్), సంగారెడ్డి (6.8°సెల్సియస్), రంగారెడ్డి (7.7°సెల్సియస్), వికారాబాద్ (8.5°C) జిల్లాల్లో కూడా చలి తీవ్రంగా ఉంది.
కామారెడ్డి, నిర్మల్ వంటి జిల్లాల్లో 9°సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదవ్వగా, సిద్దిపేట (9.4°సెల్సియస్), మెదక్ (9.7°సెల్సియస్), పెద్దపల్లి (9.9°సెల్సియస్) జిల్లాల్లో కూడా తీవ్రమైన చలి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో శీతలగాలుల పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ అధికారులు తెలిపారు, తెల్లవారుజామున, రాత్రి వేళల్లో ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.