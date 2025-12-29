Telangana: తెలంగాణ రాష్ట్రానికి త్వరలోనే కొత్త ఇన్ఛార్జ్
తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో ఒక కీలక మార్పుపై చర్చ జరుగుతోంది. రాష్ట్రానికి త్వరలోనే కొత్త ఇన్ఛార్జ్ రాబోతున్నారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు క్షేత్రస్థాయి నుంచి పార్టీని బలోపేతం చేయగల నాయకుడిని కాంగ్రెస్ అధిష్టానం కోరుకుంటోంది. అశోక్ గెహ్లాట్, భూపేష్ బఘేల్, రావత్ వంటి పేర్లను పరిశీలిస్తున్నారు.
క్షేత్రస్థాయి అనుభవం ఉన్న సీనియర్ నాయకులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. తెలంగాణ కాంగ్రెస్లోని అంతర్గత విభేదాలు కూడా అధిష్టానాన్ని ఈ నిర్ణయం వైపు పురికొల్పుతున్నాయి. ఈ చర్య ఏఐసీసీ పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగం కావచ్చు. మీనాక్షి నటరాజన్ ఫిబ్రవరి 2025లో తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. పార్టీ ఓటమి పాలైన గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల తర్వాత, మీనాక్షి పరిస్థితిని సమీక్షించి సమన్వయ లోపాలను గుర్తించారు.
రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులకు, క్షేత్రస్థాయి నాయకులకు మధ్య పెద్ద అంతరం ఉందని ఆమె కనుగొన్నారు. పార్టీ నిబంధనలను పాటించాలని ఆమె అందరినీ హెచ్చరించారు. ఇతర పార్టీల నుంచి ఎమ్మెల్యేలు చేరిన నియోజకవర్గాల్లో ఈ అంతరం మరింత బలంగా ఉంది. ఆమె హెచ్చరించినప్పటికీ సమన్వయం బలహీనంగానే ఉంది.
మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, కొండా సురేఖ మధ్య కూడా విభేదాలు తలెత్తాయి. ఈ సమస్య ఇప్పుడు సద్దుమణిగినట్లు కనిపిస్తోంది. అయితే, రాష్ట్ర నాయకులు పరిస్థితిని నిర్వహించిన తీరుపై మీనాక్షి నటరాజన్ నిరాశ చెందారు. ముఖ్యమంత్రికి, పార్టీకి మధ్య సమన్వయం సరిగా లేదని ఆమె అసంతృప్తిగా ఉన్నారని కాంగ్రెస్ అంతర్గత వర్గాలు చెబుతున్నాయి. పార్టీని ముందుకు నడిపించడానికి క్షేత్రస్థాయి కార్యకర్తలు సిద్ధంగా లేరని అంటున్నారు.
ఒక ప్రముఖ నాయకుడితో కూడా ఆమెకు సమస్యలు ఉన్నాయని వర్గాలు చెబుతున్నాయి. పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా కొత్త ఇన్ఛార్జ్లను నియమించనున్నారు. మీనాక్షి నటరాజన్ స్థానంలో రాజస్థాన్ మాజీ సీఎం అశోక్ గెహ్లాట్, ఉత్తరాఖండ్ మాజీ సీఎం హరీష్ రావత్ లేదా ఛత్తీస్గఢ్ మాజీ సీఎం భూపేష్ బఘేల్ను నియమించే అవకాశం ఉంది. బఘేల్ ప్రస్తుతం పంజాబ్ ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నారు. అక్కడ ఆయన అంతర్గత విభేదాలను పరిష్కరించడానికి కృషి చేస్తున్నారు. అశోక్ గెహ్లాట్ రాజస్థాన్లో సచిన్ పైలట్ను ప్రాజెక్ట్ చేయడంపై దృష్టి సారించారు.
రాష్ట్ర విభాగాన్ని నిర్వహించడానికి పార్టీ ఆయనను తెలంగాణకు మార్చవచ్చు. మీనాక్షి నటరాజన్ను మహారాష్ట్రకు బదిలీ చేసే అవకాశం ఉంది. కొత్త సంవత్సరంలో తుది నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.