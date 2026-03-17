Jana Nayagan: జన నాయగన్ రిలీజ్.. పవన్ చెప్పినట్టే జరుగుతోంది... ఏంటది?
పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ చెప్పిన మాట జన నాయగన్ రిలీజ్ విషయంలో జరగబోతోంది. ఈ విషయంలో చిత్ర నిర్మాతలు కోర్టుకు వెళ్లడం సరికాదని పవన్ పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా నిర్మాతలు సీబీఎఫ్సీ సర్టిఫికేషన్ ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు వీలుగా, చిత్ర నిర్మాతలు కోర్టులో వేసిన తమ పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకున్నారు. ఈ సమీక్ష ద్వారా ధృవీకరణ సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయని, తద్వారా సినిమా థియేట్రికల్ విడుదలకు, ఈ అనిశ్చితి కారణంగా ప్రభావితమైన ఓటీటీ ఒప్పందాల ఖరారుకు మార్గం సుగమమవుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఇటీవల, ఈ చిత్రం ఓటీటీ ఒప్పందంపై అమేజాన్ ప్రైమ్ వీడియో సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్తో కలిసి తిరిగి చర్చలు జరుపుతోందని వార్తలు వచ్చాయి. ఇది నిజమే అయితే, జాప్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఒప్పంద విలువలో కోత విధించే అవకాశం ఉంది. ఏ కారణం చేతనైనా ఒక సినిమా విడుదల వాయిదా పడితే, స్ట్రీమింగ్ దిగ్గజాలు సాధారణంగా ఇందుకు సంబంధించిన హక్కులను తమ వద్దే భద్రపరుచుకుంటాయి.
సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ సవరణ కమిటీ, దళపతి విజయ్ నటించిన ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం జన నాయగన్ను మార్చి 17న (మంగళవారం) వీక్షించనుంది. వాస్తవానికి మార్చి 9న జరగాల్సిన ఈ స్క్రీనింగ్, ఒక సభ్యుడి అనారోగ్యంతో సహా కొన్ని పరిపాలనాపరమైన కారణాల వల్ల వాయిదా పడింది.
హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం, ధృవీకరణ పత్రాన్ని పొందడంలో సుదీర్ఘ జాప్యాన్ని ఎదుర్కొంది. పరీక్షా కమిటీ మొదట కొన్ని చిన్నపాటి మార్పులతో యూఅండ్ ఏ 16 ప్లస్ రేటింగ్ను సిఫార్సు చేసినప్పటికీ, ఒక ఫిర్యాదు కారణంగా ఈ చిత్రం సవరణ కమిటీ పరిశీలనకు పంపబడింది.