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వైజాగ్లో ముగ్గురు అన్నదమ్ముల మిస్సింగ్.. ఎక్కడకు వెళ్లివుంటారు?
వైజాగ్ నగరంలో ముగ్గురు అన్నదమ్ములు అదృశ్యమయ్యారు. ఈ ముగ్గురు సోదరులు ఎక్కడకు వెళ్లివుంటారన్న చర్చ ఇపుడు వైజాగ్ వ్యాప్తంగా సాగుతోంది. పైగా, ఈ ముగ్గురు చిన్నారు తమ చిన్నాన్న వద్ద ఉండి చదువుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ ముగ్గురు ఎక్కడకి వెళ్లి ఉంటారో తెలియడం లేదు.
స్థానిక పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. పాతగాజువాక కైలాస్ నగర్కు చెందిన వి.రాఘవేంద్రరావు, అశ్వనీ దంపతులకు ముగ్గురు కుమారులు. పెద్దవాడు హర్షిత్(18) ప్రైవేటు కళాశాలలో ఇంటర్ చదువుతుండగా.. మిగిలిన ఇద్దరు రోహన్ (14) 9వ తరగతి, సాహిల్(11) 5వ తరగతి చదువుతున్నారు. భార్యభర్తల మధ్య గొడవల వల్ల రాఘవేంద్రరావు కొంతకాలం క్రితం ఇల్లు విడిచి వెళ్లిపోయారు.
అశ్వనీ మహారాష్ట్రలోని షోలాపూర్లో పుట్టింటిలో ఉంటున్నారు. దీంతో రాఘవేంద్రరావు సోదరుడు సోమలింగ సోదరుడి పిల్లలను గాజువాకకు తీసుకువచ్చి చదివిస్తున్నారు. అయితే ఆదివారం ఈ ముగ్గురూ బయటకు వెళ్లి తిరిగిరాలేదు. ఇంట్లో వీరి దుస్తులు, ఆధార్ కార్డులు, సర్టిఫికెట్లు కనిపించలేదు. వారి వద్ద ఉన్న చరవాణి కూడా ఇంట్లో వదిలేసి వెళ్లారు. అంతటా వెతికిన ఫలితం లేకపోవడంతో చిన్నాన్న సోమలింగ సోమవారం గాజువాక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
పిల్లల మావయ్య అక్షయ వచ్చి తీసుకెళ్లి ఉండచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. అయితే పోలీసులు మహారాష్ట్రలో ఉంటున్న అక్షయకు ఫోన్ చేస్తే తాను పిల్లలను తీసుకెళ్లలేదని, వచ్చి విచారణ జరుపుకోవచ్చని సమాచారం ఇవ్వడంతో మిస్టరీగా మారింది. గాజువాకలో సీసీ ఫుటేజీలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఎస్ఐ రమణతో కూడిన ప్రత్యేక బృందాలు గాలింపు చర్యలు చేపడుతున్నారు. గాజువాక పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
Raag Mayur :అంకితభావంతో మరిన్ని మంచి పాత్రలను పోషిస్తానంటున్న రాగ్ మయూర్
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Kiran Abbavaram,: యు/ఎ సర్టిఫికేషన్ పొందిన కిరణ్ అబ్బవరం... చెన్నై లవ్ స్టోరీ
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా "కలర్ ఫొటో", "బేబి" వంటి కల్ట్ క్లాసిక్ మూవీస్ ప్రేక్షకులకు అందించిన మేకర్స్ ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న సినిమా "చెన్నై లవ్ స్టోరీ". ఈ చిత్రాన్ని అమృత ప్రొడక్షన్స్, మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్స్ పై ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ నిర్మిస్తున్నారు.
Ravi Teja : ఇరుముడి' డబ్బింగ్ ప్రారంభించిన రవితేజ- త్వరలోనే సెకండ్ సింగిల్
తన షూటింగ్ పార్ట్ను పూర్తి చేసిన రవితేజ ఇప్పుడు ఈ సినిమా డబ్బింగ్ పనులు కూడా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ విడుదల చేసిన డబ్బింగ్ స్టూడియో వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఆకట్టుకుంటోంది. వీడియోలో "నాకు ఒకే ఒక్క కూతురే... పేరు మనమ్మ" అంటూ రవితేజ ఎంతో ఎమోషనల్గా చెప్పిన డైలాగ్ ఆకట్టుకుంది. ఆ ఒక్క డైలాగ్తోనే సినిమాలో తండ్రి-కూతురు మధ్య ఉండే బలమైన అనుబంధాన్ని దర్శకుడు చూపించబోతున్నారనే ఆసక్తిని మరింత పెంచారు. ఈ వీడియోలో బేబీ నక్షత్ర, దర్శకుడు శివ నిర్వాణ కూడా కనిపించారు.
శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో M4M 2 మూవీ సీక్వెల్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు
శాన్ఫ్రాన్సిస్కో (కాలిఫోర్నియా): అమెరికాలో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతున్న సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'M4M (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్)' మూవీ 60 రోజుల విజయోత్సవాన్ని జూలై 18, 2026న శాన్ఫ్రాన్సిస్కో బే ఏరియాలోని సినీ లౌంజ్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో దర్శక-నిర్మాత మోహన్ వడ్లపట్ల, హీరోయిన్ Jo Sharma కలిసి 'M4M-2' సీక్వెల్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు.
Sitara: ఎప్పటికీ చిన్నారి తార.. సితార అంటూ మహేష్ బాబు ఆప్యాయంగా ముద్దుపెట్టారు.
జూలై 20న, సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు తన కుమార్తె సితార ఘట్టమనేని 14వ పుట్టినరోజును ఒక హృద్యమైన ఫోటో మరియు 'ఎప్పటికీ నా చిన్ని తార... నువ్వు ఎంత పెరిగినా సరే' అనే క్యాప్షన్తో జరుపుకున్నారు. పండుగ వాతావరణంలో నవ్వుతున్న ఆ టీనేజర్ ఫోటోకు, అభిమానులు పాత పుట్టినరోజుల కుటుంబ త్రోబ్యాక్లు, ఎడిట్లు మరియు క్లిప్లను పంచుకోవడంతో దాదాపు 29,000 లైక్లు వచ్చాయి.