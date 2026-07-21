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ఇక తగ్గేదే లేదు.. అమెరికాతో తాడోపేడో తేల్చుకుంటాం : ఇరాన్ ప్రకటన
అమెరికాపై ఇరాన్ మరింతగా కన్నెర్రజేసింది. ఇకపై ఏమాత్రం తగ్గేదే లేదని, అమెరికాతో తాడోపేడో తేల్చుకుంటామని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ షెజెష్కియాన్ ప్రకటించారు. గత కొన్ని నెలలుగా అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య యుద్ధం సాగుతోంది. దీంతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ రెండు దేశాల పరస్పర దాడుల కారణంగా హర్మూజ్లో నౌకల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. దీంతో పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు దిగజారిపోయాయి.
ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ షెజెష్కియాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమదేశం అమెరికాతో పూర్తిస్థాయి యుద్ధం చేస్తోందని ప్రకటించారు. ఇరాన్ వ్యాప్తంగా అమెరికా దాడుల్ని విస్తరించిందని, ఆ పరిణామాలను దేశ ప్రజలు అంగీకరించాలని కోరారు.
హర్మూజ్లో కార్గో నౌకలను ఇరాన్ టార్గెట్ చేయడంతో మొదలైన అమెరికా దాడులు పదిరోజులుగా కొనసాగుతున్నాయి. ఇరాన్ డ్రోన్, క్షిపణి నిల్వలు, తీరప్రాంతంలోని నిఘా వ్యవస్థలు, నౌకాదళ సామర్థ్యాలను ధ్వంసం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే అధ్యక్షుడి ప్రకటన వచ్చింది.
మరోవైపు యూఎస్ స్థావరాలను ఇరాన్ టార్గెట్ చేస్తుండటంతో గల్ఫ్ దేశాలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నాయి. కువైట్లోని అరిఫ్జాన్ స్థావరంపై తాము ప్రయోగించిన క్షిపణులు.. హిమార్స్ రాకెట్ వ్యవస్థను ధ్వంసం చేశాయని ఇరాన్ ప్రకటించింది. తమ మిలిటరీ వ్యవస్థలపై చేసిన దాడికి ఇది ప్రతీకార చర్య అని వెల్లడించింది. అయితే ఇరాన్ ప్రయోగించిన క్షిపణులను తాము అడ్డుకున్నామని యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ చెప్పింది.
Nag: మా ఇల్లు పండగలా ఉంది : నాగార్జున; కింగ్ ఫైర్ ఏమిటో చూపించారు : నాగ చైతన్య
లెనిన్ చిత్రం సక్సెస్ అయిన తర్వాత .నాకు, అఖిల్, చైతన్యకి పండగలా ఉంది.. ఇల్లంతా కళకళలాడుతూ ఉందని అక్కినేని నాగార్జున ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అఖిల్ అక్కినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే జంటగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో మనం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్పి, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగ వంశీ నిర్మించిన చిత్రం 'లెనిన్'.
Raag Mayur :అంకితభావంతో మరిన్ని మంచి పాత్రలను పోషిస్తానంటున్న రాగ్ మయూర్
మట్టి వాసన వెదజల్లే పాత్రలతో మెప్పిస్తున్న మన తెలుగు నటులు నేడు జాతీయ స్థాయిలో సంచలనాలు సృష్టిస్తున్నారు. తనదైన సహజ నటనతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న యువ నటుడు రాగ్ మయూర్ ముంబై వేదికగా జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక 'నెక్సా స్ట్రీమింగ్ అకాడమీ అవార్డ్స్' (NEXA Streaming Academy Awards) వేడుకలో ఉత్తమ నటుడిగా (బెస్ట్ యాక్టర్) అవార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. అమెజాన్ ఒరిజినల్ అయిన 'సివరపల్లి' వెబ్ సిరీస్లో ఆయన పోషించిన పాత్రకు ఈ గుర్తింపు లభించింది.
Kiran Abbavaram,: యు/ఎ సర్టిఫికేషన్ పొందిన కిరణ్ అబ్బవరం... చెన్నై లవ్ స్టోరీ
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా "కలర్ ఫొటో", "బేబి" వంటి కల్ట్ క్లాసిక్ మూవీస్ ప్రేక్షకులకు అందించిన మేకర్స్ ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న సినిమా "చెన్నై లవ్ స్టోరీ". ఈ చిత్రాన్ని అమృత ప్రొడక్షన్స్, మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్స్ పై ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ నిర్మిస్తున్నారు.
Ravi Teja : ఇరుముడి' డబ్బింగ్ ప్రారంభించిన రవితేజ- త్వరలోనే సెకండ్ సింగిల్
తన షూటింగ్ పార్ట్ను పూర్తి చేసిన రవితేజ ఇప్పుడు ఈ సినిమా డబ్బింగ్ పనులు కూడా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ విడుదల చేసిన డబ్బింగ్ స్టూడియో వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఆకట్టుకుంటోంది. వీడియోలో "నాకు ఒకే ఒక్క కూతురే... పేరు మనమ్మ" అంటూ రవితేజ ఎంతో ఎమోషనల్గా చెప్పిన డైలాగ్ ఆకట్టుకుంది. ఆ ఒక్క డైలాగ్తోనే సినిమాలో తండ్రి-కూతురు మధ్య ఉండే బలమైన అనుబంధాన్ని దర్శకుడు చూపించబోతున్నారనే ఆసక్తిని మరింత పెంచారు. ఈ వీడియోలో బేబీ నక్షత్ర, దర్శకుడు శివ నిర్వాణ కూడా కనిపించారు.
శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో M4M 2 మూవీ సీక్వెల్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు
శాన్ఫ్రాన్సిస్కో (కాలిఫోర్నియా): అమెరికాలో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతున్న సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'M4M (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్)' మూవీ 60 రోజుల విజయోత్సవాన్ని జూలై 18, 2026న శాన్ఫ్రాన్సిస్కో బే ఏరియాలోని సినీ లౌంజ్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో దర్శక-నిర్మాత మోహన్ వడ్లపట్ల, హీరోయిన్ Jo Sharma కలిసి 'M4M-2' సీక్వెల్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు.