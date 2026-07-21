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  4. Waiting For Their Arrival : Iran's Big Warning Against US Ground Invasion
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 21 July 2026 (08:50 IST)

ఇక తగ్గేదే లేదు.. అమెరికాతో తాడోపేడో తేల్చుకుంటాం : ఇరాన్ ప్రకటన

us iran war
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (08:50 IST)
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అమెరికాపై ఇరాన్ మరింతగా కన్నెర్రజేసింది. ఇకపై ఏమాత్రం తగ్గేదే లేదని, అమెరికాతో తాడోపేడో తేల్చుకుంటామని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ షెజెష్కియాన్ ప్రకటించారు. గత కొన్ని నెలలుగా అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య యుద్ధం సాగుతోంది. దీంతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ రెండు దేశాల పరస్పర దాడుల కారణంగా హర్మూజ్‌లో నౌకల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. దీంతో పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు దిగజారిపోయాయి. 
 
ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్‌ షెజెష్కియాన్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమదేశం అమెరికాతో పూర్తిస్థాయి యుద్ధం చేస్తోందని ప్రకటించారు. ఇరాన్‌ వ్యాప్తంగా అమెరికా దాడుల్ని విస్తరించిందని, ఆ పరిణామాలను దేశ ప్రజలు అంగీకరించాలని కోరారు. 
 
హర్మూజ్‌లో కార్గో నౌకలను ఇరాన్ టార్గెట్ చేయడంతో మొదలైన అమెరికా దాడులు పదిరోజులుగా కొనసాగుతున్నాయి. ఇరాన్‌ డ్రోన్‌, క్షిపణి నిల్వలు, తీరప్రాంతంలోని నిఘా వ్యవస్థలు, నౌకాదళ సామర్థ్యాలను ధ్వంసం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే అధ్యక్షుడి ప్రకటన వచ్చింది.
 
మరోవైపు యూఎస్ స్థావరాలను ఇరాన్ టార్గెట్ చేస్తుండటంతో గల్ఫ్ దేశాలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నాయి. కువైట్‌లోని అరిఫ్జాన్ స్థావరంపై తాము ప్రయోగించిన క్షిపణులు.. హిమార్స్ రాకెట్‌ వ్యవస్థను ధ్వంసం చేశాయని ఇరాన్ ప్రకటించింది. తమ మిలిటరీ వ్యవస్థలపై చేసిన దాడికి ఇది ప్రతీకార చర్య అని వెల్లడించింది. అయితే ఇరాన్ ప్రయోగించిన క్షిపణులను తాము అడ్డుకున్నామని యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ చెప్పింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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