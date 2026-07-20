21-07-2026 మంగళవారం ఫలితాలు- తప్పుచేశామన్న భావం రానీయకండి

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మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
Daily Astrology
అనుకున్న కార్యం సాధిస్తారు. అనుకూలతలు నెలకొంటాయి. ప్రముఖలను ఆకట్టుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. కొత్తయత్నాలు చేపడతారు. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు చర్చకు వస్తాయి.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
సర్వదా అనుకూలమే. ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. సన్నిహితులు వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. మనోధైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త పనులు చురుకుగా సాగుతాయి.
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి సారిస్తారు. ప్రైవేట్ ఫైనాన్సులు జోలికి పోవద్దు. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ఆప్తుల వ్యాఖ్యలు ప్రభావితం చేస్తాయి. పట్టుదలతో ముందుకు సాగుతారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. మీ కష్టం వృధాకాదు. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఇతర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. స్థిరాస్తి వ్యవహారంలో మెలకువ వహించండి.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. సంప్రదింపులు వాయిదా పడతాయి. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు. సంకల్పబలంతో ముందుకు సాగండి. చెల్లింపుల్లో అలక్ష్యం తగదు. ముఖ్యలు కలయిక వెలువడదు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కొత్త సమస్య తలెత్తకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోండి. ప్రముఖలతో పరిచయాలేర్పడతాయి. అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
కీలక అంశాలపై పట్టుసాధిస్తారు. అన్నింటా మీదే పైచేయి. మీపై వచ్చిన అభియోగాలు తొలగిపోగలవు. కొత్త పనులు చేపడతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ప్రియతములతో సంభాషిస్తారు. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. ప్రయాణం తలపెడతారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
సర్వత్రా కలిసివచ్చే సమయం. వేడుకను ఘనంగా చేస్తారు. పరస్పరం కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. సన్నిహితుల ప్రోత్సాహం కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తవుతాయి.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1, 2, 3, 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మెలగండి. అవకాశాలు వదులుకోవద్దు. తప్పుచేశామన్న భావం రానీయకండి. పదవులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. పెద్దఖర్చు ఎదురవుతుంది. సాయం చేసేందుకు అయిన వారే వెనుకాడుతారు. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. ఆశలొదిలేసుకున్న ధనం అందుతుంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఒక వార్త సంతోషం కలిగిస్తుంది. పత్రాలు అందుకుంటారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఆర్ధికంగా ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. ఫైనాన్సు వ్యాపారాల జోలికి పోవద్దు, పసులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. మీ వ్యక్తిత్వానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి. నోటీసులు అందుకుంటారు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
శ్రమించినా ఫలితం శూన్యం. లక్ష్యానికి చేరువలో ఉన్నారు. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలకు స్పందిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు సానుకూలమవుతాయి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు పందాలు, బెట్టింగ్ జోలికి పోవద్దు.
జూలై 21, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?
ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలులతో కూడిన తుఫాను కారణంగా నఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేయడం జరిగింది. గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీస్తాయి. ప్రభావిత జిల్లాలు: ఆదిలాబాద్, కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్లతో సహా ఉత్తర, తూర్పు, మధ్య జిల్లాలు.
వాట్సప్ ద్వారా వచ్చిన లింక్ పైన క్లిక్ చేసాడు, అంతే... రూ. 10 లక్షలు కాజేశారు
వాట్సప్ ద్వారా అటవీశాఖాధికారి నుంచి రూ. 10 లక్షలు కాజేశారు సైబర్ నేరగాళ్లు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. బెంగళూరుకి చెందిన ఓ డిప్యూటీ ఫారెస్ట్ ఆఫీసరుకి తన స్నేహితుడి ఫోన్ నెంబరు నుంచి వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ వచ్చింది. అది ఏపీకే ఫార్మెట్లో వుంది. అది నిజమైనదే అనుకుని ఆ లింకు పైన క్లిక్ చేసారాయన. ఆ లింక్ స్నేహితుడి ఫోన్ హ్యాక్ అయిన నెంబరు నుంచి వచ్చింది. లింక్ క్లిక్ చేయడంతో సైబర్ నేరగాళ్లు అతడి ఫోన్ పైన నియంత్రణ సాధించి కేవలం 15 నిమిషాల వ్యవధిలో అతడి ఖాతా నుంచి రూ. 10 లక్షలు కాజేసారు.
ప్రియుడు మోజులో పడి భర్త దుప్పట్లోకి నాగుపాముని పంపి హత్య చేసిన భార్య
వివాహేతర సంబంధం నిండు ప్రాణాన్ని బలి తీసుకుంది. ప్రియుడు మోజులో పడి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న భర్తను హత్య చేసింది కట్టుకున్న భార్య. ఈ దారుణం ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మీరట్ జిల్లా హస్తినాపురంలో చోటుచేసుకున్నది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. 35 ఏళ్ల అతుల్ పన్వార్, దామిని అనే యువతిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఇతడు కృష్ణా కిడ్స్ పబ్లిక్ స్కూల్ నడుపుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఈ స్కూలు బస్సు నడిపేందుకు తుషార్ అనే యువకుడు పనిలో చేరాడు. అతడు ప్రతిరోజూ బస్సును తీసుకుని వెళ్లేందుకు ఇంటికి వస్తూ మెల్లగా దామినితో సన్నిహిత సంబంధాన్ని పెట్టుకున్నాడు.
కడుపు నొప్పితో స్కాన్ కోసం వెళ్తే.. వేధించిన డాక్టర్.. వీడియో తీసి?
కడుపు నొప్పితో స్కాన్ కోసం వెళ్తే.. ఆమెకు లైంగిక వేధింపులు తప్పలేదు. బెంగళూరు వెలుపల ఉన్న అనేకల్ ప్రాంతంలో కడుపు నొప్పితో బాధపడుతూ వచ్చిన ఆమె స్కానింగ్ కోసం స్థానిక రేడియాలజిస్ట్ను సంప్రదించగా, చికిత్స పేరుతో ఆ డాక్టర్ ఆమెను లైంగికంగా వేధించినట్టు తెలిసింది. వైద్యం చేయాల్సిన వైద్యుడు అసభ్యంగా ప్రవర్తించడమే కాక బెదిరింపులకు కూడా దిగాడు. స్కానింగ్ ప్రారంభమైన కాసేపటికే ఆ డాక్టర్ ఆమెను అనవసరంగా తాకడం ప్రారంభించాడని.. ఆపై అభ్యంతరకరంగా తాకాడు.
జూలై 21, 22 తేదీల్లో వికారాబాద్లో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
వికారాబాద్ జిల్లాలోని తన అసెంబ్లీ నియోజకవర్గమైన కొడంగల్లో జరుగుతున్న ఎడ్యుకేషన్ హబ్ నిర్మాణం, ఇతర అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించేందుకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి జూలై 21, 22 తేదీల్లో అక్కడ పర్యటించనున్నారు. జూలై 21 సాయంత్రం హకీంపేట గ్రామంలోని ఎడ్యుకేషన్ హబ్ పనులను పరిశీలించిన అనంతరం, నియోజకవర్గంలోని అన్ని అభివృద్ధి పనులపై ఆయన సమీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఆ రాత్రి ముఖ్యమంత్రి కొడంగల్లోనే బస చేస్తారు.
21-07-2026 మంగళవారం ఫలితాలు- తప్పుచేశామన్న భావం రానీయకండి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకున్న కార్యం సాధిస్తారు. అనుకూలతలు నెలకొంటాయి. ప్రముఖలను ఆకట్టుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. కొత్తయత్నాలు చేపడతారు. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు చర్చకు వస్తాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు సర్వదా అనుకూలమే. ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. సన్నిహితులు వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. మనోధైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త పనులు చురుకుగా సాగుతాయి.
బోనాల ఉత్సవాల కోసం గోల్కొండ కోటకు పోటెత్తిన భక్తులు
గోల్కొండ కోటలోని శ్రీ జగదాంబికా ఎల్లమ్మ ఆలయంలో జరిగిన వార్షిక బోనాల ఉత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు వందలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చారు. సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించిన మహిళలు, అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించేందుకు అన్నం, బెల్లం, పెరుగు, వేప ఆకులతో కూడిన అలంకరించిన బోనం కుండలను తలపై మోసుకెళ్లారు. తెలంగాణలోని అత్యంత ముఖ్యమైన సాంస్కృతిక పండుగలలో ఒకటైన బోనాలు, ఆషాఢ మాసంలో జరుపుకుంటారు. జగదాంబికా ఎల్లమ్మ ఆలయంలో జరిగే ఉత్సవాలు హైదరాబాద్ బోనాల పండుగకు ఆరంభంగా భావించబడతాయి.
20-07-2026 సోమవారం ఫలితాలు - వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు...
19-07-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - వస్తులాభం.. వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి....
19-07-2026 నుంచి 25-07-2026 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం స్నేహసంబంధాలు బలపడతాయి. లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. రాబోయే ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా బడ్జెట్ వేసుకుంటారు. ఊహలు, అంచనాలు ఫలిస్తాయి. స్థిమితంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. బుధవారం నాడు ముఖ్యుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి. వివాహయత్నం తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. అవతలి వారి తాహతును క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. తొందరపడి మాట ఇవ్వవద్దు. మీ శ్రీమతి సలహా పాటించండి. తరుచూ సన్నిహితులతో సంభాషిస్తుంటారు. మీ చొరవతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది. ఉద్యోగస్తుల పదోన్నతికి అధికారులు సిఫార్సు చేస్తారు. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఉపాధి పథకం చేపడతారు. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు.